Mercado Libre pone de oferta uno de los últimos iPhone y lo vende en hasta 12 cuotas sin interés

Además, cuenta con tecnologías como True Tone y HDR, que aseguran una fidelidad de color excepcional para el consumo de contenido multimedia y la edición de fotos.

telefono iphone 15 iPhone 15: este teléfono de Apple está de oferta en Mercado Libre.

Por otro lado, el iPhone 15 está equipado con el procesador A16 Bionic, que junto a sus 6 GB de memoria RAM, ofrece un rendimiento fluido en multitarea y aplicaciones exigentes. Así mismo, este smartphone es de los que mejor protección trae, ya que cuenta con certificación IP68, siendo de los más resistentes al agua y al polvo.

En lo que respecta a su sistema de cámaras, este teléfono de Apple es de los más completos. En comparación con el iPhone 14, el 15 ha dado un salto cualitativo. Esta versión trae un sensor principal de 48 MP, que permite obtener un zoom óptico de 2x mediante el recorte inteligente del sensor Quad Pixel. Este se complementa con un ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal TrueDepth de 12 MP, optimizada para selfies detalladas y un reconocimiento facial seguro mediante Face ID.

iphone 15 A este teléfono de Apple lo podés llevar en 12 cuotas sin interés.

Este teléfono es de los más completos que podemos encontrar dentro de las opciones de Apple. Por lo tanto, la oferta de Mercado Libre es irresistible. Por tiempo limitado, podrás comprar el iPhone 15 a $1.599.999, pagándolo en hasta 12 cuotas sin interés de $133.333. Además, si pagás con dinero en cuenta de Mercado Pago, accedés a un cupón de descuento de 15%.