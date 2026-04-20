Desde hace algunos años, Mercado Libre se ha convertido en la primera fuente de consulta antes de comprar un teléfono. Es que en dicha tienda podemos encontrar múltiples ofertas y también tener un parámetro de lo que vale un smartphone. Esto, a su vez, nos permite encontrar distintas sorpresas, como por ejemplo uno de los últimos iPhone que lanzó Apple y que lo podemos adquirir en 12 cuotas sin interés a un precio accesible.
Mercado Libre pone de oferta uno de los últimos iPhone y lo vende en hasta 12 cuotas sin interés
Podrás comprar este teléfono iPhone en Mercado Libre y llevarlo en 12 cuotas sin interés. Incluso, podés aplicar un cupón de descuento del 15%
Mercado Libre: este iPhone está de oferta y lo podés llevar en 12 cuotas sin interés
En las últimas horas, Mercado Libre publicó en su sitio web una oferta irresistible para el iPhone 15 en su versión de 128 GB, de color negro. Esta joya salió al mercado hace pocos años, por lo que se trata de un smartphone tope de gama.
Entre las cualidades de este teléfono, destaca su experiencia visual respaldada por un panel OLED Super Retina XDR que ofrece una resolución de 2.556 x 1.179 píxeles con una densidad de 460 ppp. Esta pantalla destaca por su capacidad de alcanzar hasta 2.000 nits de brillo, garantizando una legibilidad perfecta incluso bajo la luz del sol directa.
Además, cuenta con tecnologías como True Tone y HDR, que aseguran una fidelidad de color excepcional para el consumo de contenido multimedia y la edición de fotos.
Por otro lado, el iPhone 15 está equipado con el procesador A16 Bionic, que junto a sus 6 GB de memoria RAM, ofrece un rendimiento fluido en multitarea y aplicaciones exigentes. Así mismo, este smartphone es de los que mejor protección trae, ya que cuenta con certificación IP68, siendo de los más resistentes al agua y al polvo.
En lo que respecta a su sistema de cámaras, este teléfono de Apple es de los más completos. En comparación con el iPhone 14, el 15 ha dado un salto cualitativo. Esta versión trae un sensor principal de 48 MP, que permite obtener un zoom óptico de 2x mediante el recorte inteligente del sensor Quad Pixel. Este se complementa con un ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal TrueDepth de 12 MP, optimizada para selfies detalladas y un reconocimiento facial seguro mediante Face ID.
Este teléfono es de los más completos que podemos encontrar dentro de las opciones de Apple. Por lo tanto, la oferta de Mercado Libre es irresistible. Por tiempo limitado, podrás comprar el iPhone 15 a $1.599.999, pagándolo en hasta 12 cuotas sin interés de $133.333. Además, si pagás con dinero en cuenta de Mercado Pago, accedés a un cupón de descuento de 15%.