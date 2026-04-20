"Claro desplazamiento": el exárbitro que reconoció que River fue perjudicado en el Superclásico

Para el exárbitro, la infracción de Blanco sobre el defensor de River no requería una fuerza desmedida, sino que el simple hecho de desestabilizar al rival ya puede ser considerado falta.

javier-castrilli.jpg Para Castrilli, era penal para River.

"Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!", posteó en su cuenta oficial de X, donde es habitual ver este tipo de comentarios en referencia a los arbitrajes en el fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/castrillijavier/status/2045986842495930691?s=48&partner=&hide_thread=false Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!! — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 19, 2026

Continuando con sus palabras, también dejó en claro una reflexión acerca de lo que está sucediendo con los arbitrajes en el país y la falta de toma de medidas: “Ya es una constante en el fútbol argentino. La falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/castrillijavier/status/2045987451018096834?s=48&partner=&hide_thread=false Ya es una constante en el fútbol argentino… la falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente. — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 19, 2026

Los jugadores de River, furiosos con Darío Herrera

Una vez finalizado el Superclásico el capitán de River se acercó a Herrera y le dijo: "Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial". Luego, agregó: "No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás". Maximiliano Salas se sumó a las expresiones de su compañero: "Empuja de atrás. ¿Cómo no va a ser penal?".

En conferencia de prensa Eduardo Coudet también se refirió a la situación: "No quiero hablar del arbitraje, sinceramente. Sí que se habló demasiado en la previa". Además, le manifestó a los periodistas: "Considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo".

"Si cobra la de Maxi Salas, esa es penal. Pero son finas las dos jugadas. En la de Salas cobró infracción y la de Martínez Quarta no", concluyó el entrenador de River.