"Claro desplazamiento": el exárbitro que reconoció que River fue perjudicado en el Superclásico

Con gol de penal de Leandro Paredes, Boca venció a River en El Monumental y se quedó con una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino, pero todas las miradas estuvieron puestas en la última jugada del partido: Martínez Quarta cayó al recibir un choque de Lautaro Blanco.
Mientras los futbolistas de Boca festejaban la victoria, todo River reclamó el accionar de Darío Herrera, quien explicó que no fue penal debido a que, si bien el contacto existió, no tuvo la fuerza suficiente para provocar la caída del defensor del Millonario.
Castrilli reconoció que River fue perjudicado en el Superclásico
Continuando con sus palabras, también dejó en claro una reflexión acerca de lo que está sucediendo con los arbitrajes en el país y la falta de toma de medidas: “Ya es una constante en el fútbol argentino. La falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente”.
Los jugadores de River, furiosos con Darío Herrera
Una vez finalizado el Superclásico el capitán de River se acercó a Herrera y le dijo: "Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial". Luego, agregó: "No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás". Maximiliano Salas se sumó a las expresiones de su compañero: "Empuja de atrás. ¿Cómo no va a ser penal?".
En conferencia de prensa Eduardo Coudet también se refirió a la situación: "No quiero hablar del arbitraje, sinceramente. Sí que se habló demasiado en la previa". Además, le manifestó a los periodistas: "Considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo".
"Si cobra la de Maxi Salas, esa es penal. Pero son finas las dos jugadas. En la de Salas cobró infracción y la de Martínez Quarta no", concluyó el entrenador de River.