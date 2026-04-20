Inicio Ovación Fútbol River Plate
Boca 1-0 River

"Claro desplazamiento": el exárbitro que reconoció que River fue perjudicado en el Superclásico

Un exárbitro del fútbol argentino opinó de la polémica jugada del River vs Boca, considerando que hubo un "claro desplazamiento"

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Todo River reclamó el accionar de Darío Herrera.

Todo River reclamó el accionar de Darío Herrera.

Con gol de penal de Leandro Paredes, Boca venció a River en El Monumental y se quedó con una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino, pero todas las miradas estuvieron puestas en la última jugada del partido: Martínez Quarta cayó al recibir un choque de Lautaro Blanco.

Mientras los futbolistas de Boca festejaban la victoria, todo River reclamó el accionar de Darío Herrera, quien explicó que no fue penal debido a que, si bien el contacto existió, no tuvo la fuerza suficiente para provocar la caída del defensor del Millonario.

river, superclasico
Dar&iacute;o Herrera no consider&oacute; que el contacto fuese sancionable.&nbsp;

Darío Herrera no consideró que el contacto fuese sancionable.

Castrilli reconoció que River fue perjudicado en el Superclásico

Javier Castrilli, fiel a su estilo directo y técnico, utilizó sus redes sociales para analizar la acción. "Hubo un claro desplazamiento con el brazo. Penal", sentenció el excolegiado.

Para el exárbitro, la infracción de Blanco sobre el defensor de River no requería una fuerza desmedida, sino que el simple hecho de desestabilizar al rival ya puede ser considerado falta.

javier-castrilli.jpg
Para Castrilli, era penal para River.

Para Castrilli, era penal para River.

"Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!", posteó en su cuenta oficial de X, donde es habitual ver este tipo de comentarios en referencia a los arbitrajes en el fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/castrillijavier/status/2045986842495930691?s=48&partner=&hide_thread=false

Continuando con sus palabras, también dejó en claro una reflexión acerca de lo que está sucediendo con los arbitrajes en el país y la falta de toma de medidas: “Ya es una constante en el fútbol argentino. La falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/castrillijavier/status/2045987451018096834?s=48&partner=&hide_thread=false

Los jugadores de River, furiosos con Darío Herrera

Una vez finalizado el Superclásico el capitán de River se acercó a Herrera y le dijo: "Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial". Luego, agregó: "No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás". Maximiliano Salas se sumó a las expresiones de su compañero: "Empuja de atrás. ¿Cómo no va a ser penal?".

En conferencia de prensa Eduardo Coudet también se refirió a la situación: "No quiero hablar del arbitraje, sinceramente. Sí que se habló demasiado en la previa". Además, le manifestó a los periodistas: "Considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo".

"Si cobra la de Maxi Salas, esa es penal. Pero son finas las dos jugadas. En la de Salas cobró infracción y la de Martínez Quarta no", concluyó el entrenador de River.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas