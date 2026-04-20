Achraf Hakimi lanzó un dardo a Endrick: el consejo del lateral tras la polémica celebración en el PSG vs. Lyon

La victoria del Olympique de Lyon sobre el PSG por 2 a 1 no solo dejó huella en la tabla de posiciones de la Ligue 1, sino que también encendió una mecha de controversia entre dos figuras del fútbol mundial: Achraf Hakimi y Endrick.
La victoria del Olympique de Lyon sobre el PSG por 2 a 1 no solo dejó huella en la tabla de posiciones de la Ligue 1, sino que también encendió una mecha de controversia entre dos figuras del fútbol mundial: Achraf Hakimi y Endrick.
El lateral marroquí no se guardó nada y envió un contundente mensaje a la joven perla brasileña, propiedad del Real Madrid, tras un gesto que no cayó bien en el Parque de los Príncipes.
Endrick llegó a Francia para sumar minutos y acentarse en el fútbol de Europa porque desde que llegó al Viejo Continente no volvió a lograr desarrollar el juego que maravilló al mundo cuando defendía los colores del Palmeiras.
El encuentro, que en los papeles parecía una victoria accesible para el equipo de Luis Enrique, terminó en un traspié inesperado.
El Lyon, liderado por un Endrick eléctrico logró imponerse con autoridad. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano cuando el brasileño anotó y realizó una celebración que muchos interpretaron como provocativa a los seis minutos del primer tiempo.
El delantero brasileño también fue importante en el segundo gol de Olympique de Lyon ya que asistió a Afonso Moreira para que convirtiera el 2 a 0 parcial a los 18 minutos de la primera etapa.
Cuando el partido terminaba, a los 94, Khvicha Kvaratskhelia logró descontar, pero el tiempo se acabó y el PSG terminó cayendo por 2 a 1.
Tras convertir su gol, Endrick realizó sus gestos habituales, pero con un matiz que los jugadores del PSG consideraron excesivo dada la tensión del encuentro. Achraf Hakimi, uno de los referentes del vestuario parisino y con pasado en el Real Madrid, fue el primero en encarar al joven delantero.
La tensión no terminó en el campo. En zona mixta, Hakimi fue consultado sobre el comportamiento del atacante y sus palabras fueron directas: "¿Por qué le dije a Endrick que se calmara? Estas cosas pasan en un partido. No debemos fijarnos en los rivales. Quería que mi equipo siguiera concentrado y que él dejara de provocar a nuestra afición".
"Debería limitarse a jugar al fútbol, sobre todo porque es un jugador con talento. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo", concluyó el jugador del PSG.