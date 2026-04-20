Achraf Hakimi lanzó un dardo a Endrick: el consejo del lateral tras la polémica celebración en el PSG vs. Lyon

Endrick Endrick fue fundamental en el triunfo frente al PSG.

Un Lyon imparable amarga la noche al PSG

El encuentro, que en los papeles parecía una victoria accesible para el equipo de Luis Enrique, terminó en un traspié inesperado.

El Lyon, liderado por un Endrick eléctrico logró imponerse con autoridad. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano cuando el brasileño anotó y realizó una celebración que muchos interpretaron como provocativa a los seis minutos del primer tiempo.

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El delantero brasileño también fue importante en el segundo gol de Olympique de Lyon ya que asistió a Afonso Moreira para que convirtiera el 2 a 0 parcial a los 18 minutos de la primera etapa.

Embed ¡¡AH NO, LO QUE ESTÁ JUGANDO ENDRICK!! ¡INFERNAL ASISTENCIA DEL BRASILEÑO PARA EL GOL DE MOREIRA Y EL 2-0 DE LYON VS. PSG!



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Cuando el partido terminaba, a los 94, Khvicha Kvaratskhelia logró descontar, pero el tiempo se acabó y el PSG terminó cayendo por 2 a 1.

Endrick Endrick le complicó los planes al PSG en la Ligue 1.

La celebración de Endrick que desató la furia del PSG

Tras convertir su gol, Endrick realizó sus gestos habituales, pero con un matiz que los jugadores del PSG consideraron excesivo dada la tensión del encuentro. Achraf Hakimi, uno de los referentes del vestuario parisino y con pasado en el Real Madrid, fue el primero en encarar al joven delantero.

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La tensión no terminó en el campo. En zona mixta, Hakimi fue consultado sobre el comportamiento del atacante y sus palabras fueron directas: "¿Por qué le dije a Endrick que se calmara? Estas cosas pasan en un partido. No debemos fijarnos en los rivales. Quería que mi equipo siguiera concentrado y que él dejara de provocar a nuestra afición".

"Debería limitarse a jugar al fútbol, sobre todo porque es un jugador con talento. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo", concluyó el jugador del PSG.