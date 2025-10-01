De todas maneras, el entrenador Walter Ribonetto tiene confianza en que su equipo va salir adelante en estos seis partidos que quedan hasta el cierre de la fase regular: "Todos queremos sacar esto adelante. Es una racha negativa y estamos trabajando para buscar la forma de salir adelante y dar lo mejor por este escudo", indicó.

El Tomba jugará de local ante Independiente de Avellaneda y sobre este compromiso el DT aseguró: "Ahora se viene un partido muy importante con Independiente de Avellaneda y en nuestra cancha donde intentaremos romper la mala racha".

Con respecto a la producción del equipo en la caída ante San Lorenzo, opinó: “Mejoramos con respecto al primer tiempo con Instituto, generamos las mejores situaciones de gol y rescato muchas cosas positivas a pesar de la derrota. El rival nos golpea y a nosotros nos cuesta convertir. Estamos fallando en la definición".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará ante Independiente de Avellaneda este domingo desde las 14.30 en el Feliciano Gambarte y luego visitará a Independiente Rivadavia el domingo 12 de octubre desde las 16.45, en el Bautista Gargantini.

La recta final de Godoy Cruz para cerrar la temporada