Franco Colapinto salió en el puesto 19 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto no anduvo bien y quedó posicionado en el puesto 19 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1. El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris se quedó con el primer lugar..
Franco Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1
Alpine no anduvo bien debido a que el corredor argentino Franco Colapinto quedó en la 19° posición, a la vez que su compañero Pierre Gasly no pudo superar la 18°.
Lewis Hamilton, de Ferrari, escoltó a Norris en el segundo lugar, mientras que George Russell, de Mercedes, cerró los tres mejores tiempos.
Kick Sauber tampoco pudo repetir la gan labor de la primera práctica y se ubicó en posiciones intermedias de la grilla.
El brasileño Gabriel Bortoleto quedó en décimo lugar y su compañero, el alemán Nico Hülkenberg, quien había marcado el tercer mejor tiempo en la FP1, finalizó 14°.
De esta manera, los equipos y pilotos completan su preparación para la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera.
Clasificación Prácticas 3 del Gran Premio de México