Franco Colapinto salió en el puesto 19 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1

Kick Sauber tampoco pudo repetir la gan labor de la primera práctica y se ubicó en posiciones intermedias de la grilla.

El brasileño Gabriel Bortoleto quedó en décimo lugar y su compañero, el alemán Nico Hülkenberg, quien había marcado el tercer mejor tiempo en la FP1, finalizó 14°.

De esta manera, los equipos y pilotos completan su preparación para la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera.

Así quedó la grilla de la FP3 del GP de México de Fórmula 1

Clasificación Prácticas 3 del Gran Premio de México