Respaldo total a Franco Colapinto desde las arcas de la Fórmula 1 luego del sobrepaso a Gasly: "Las órdenes de Alpine fueron excesivas"

La maniobra de Franco Colapinto del fin de semana pasado sobre Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos dio mucho que hablar no solo en la interna de la escudería sino también en el resto del paddock.
Para Alpine, la decisión de Franco Colapinto no fue la adecuada y desde el equipo emitieron un duro comunicado que rezaba lo siguiente: “Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente". Ante categórica postura de la escudería francesa, el argentino se vio obligado a responder de una manera más condescendiente a la exhibida en pista: "La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué".
No obstante a algunas críticas, varias figuras del universo de la Fórmula 1 apoyaron la decisión de Franco Colapinto de sobrepasar a Gasly cuando la carrera así lo pedía por los constantes ataques de Bortoletto y por el mejor ritmo que llevaba el argentino.
Entre las personalidades que respaldaron a Colapinto se encontró a Jolyon Palmer, ex piloto de Renault y actual comentarista del sitio oficial de la Fórmula 1. Ante el intenso debate que se generó en la categoría, desde la Máxima invitaron al ex piloto a opinar sobre el sobrepaso del argentino en un artículo titulado "¿Tenía razón Colapinto al desobedecer las órdenes del equipo en Austin?", en el portal oficial de la F1.
Palmer, en su escrito, explicó: "Fue una orden que claramente frustró al piloto argentino, que aún no tiene confirmado su asiento para 2026, y con mucho que demostrar, mostró su lucha en la pista. Desobedecer las órdenes del equipo siempre es arriesgado para un piloto, sobre todo cuando se está ansioso por conseguir un nuevo contrato". En ese sentido, el ex piloto profundizó: "Sinceramente, no me importó ver a Colapinto hacerlo en este caso. Personalmente, creo que las órdenes del equipo fueron excesivas por parte de Alpine".
Joylon Palmer corrió para Reanult en 2016 y 2017, en el regreso de esta escudería a la Máxima. Luego se retiró y se dedica por estos días a analizar el presente de la Fórmula 1 desde el sitio oficial de la Máxima.