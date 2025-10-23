Respaldo total a Franco Colapinto desde las arcas de la Fórmula 1 luego del sobrepaso a Gasly: "Las órdenes de Alpine fueron excesivas"

El contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto por el sobrepaso a Pierre Gasly en Austin

Entre las personalidades que respaldaron a Colapinto se encontró a Jolyon Palmer, ex piloto de Renault y actual comentarista del sitio oficial de la Fórmula 1. Ante el intenso debate que se generó en la categoría, desde la Máxima invitaron al ex piloto a opinar sobre el sobrepaso del argentino en un artículo titulado "¿Tenía razón Colapinto al desobedecer las órdenes del equipo en Austin?", en el portal oficial de la F1.

palmer renault Joylon Palmer, ex piloto de Renault y comentarista oficial del sitio de la Fórmula 1, respaldó a Franco Colapinto por el sobrepaso en Austin sobre Pierre Gasly.

Palmer, en su escrito, explicó: "Fue una orden que claramente frustró al piloto argentino, que aún no tiene confirmado su asiento para 2026, y con mucho que demostrar, mostró su lucha en la pista. Desobedecer las órdenes del equipo siempre es arriesgado para un piloto, sobre todo cuando se está ansioso por conseguir un nuevo contrato". En ese sentido, el ex piloto profundizó: "Sinceramente, no me importó ver a Colapinto hacerlo en este caso. Personalmente, creo que las órdenes del equipo fueron excesivas por parte de Alpine".

Joylon Palmer corrió para Reanult en 2016 y 2017, en el regreso de esta escudería a la Máxima. Luego se retiró y se dedica por estos días a analizar el presente de la Fórmula 1 desde el sitio oficial de la Máxima.