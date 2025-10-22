Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo

La Fórmula 1 llega a México para disputar la fecha 20 del calendario, con Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine y la definición del campeonato.

Por UNO
Colapinto ya está en México.

Colapinto ya está en México.

La Fórmula 1 llega a México para disputar la fecha 20 del calendario, con Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine y la definición del campeonato entre Max Verstappen y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

La máxima categoría se traslada al imponente Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el GP de México, una cita que desafía los límites a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y en un circuito tan exigente como emblemático, con curvas icónicas como el Foro Sol, el trazado mexicano se prepara para su 26ta. edición.

colapinto 2
Franco Colapinto espera confirmar su lugar en la Fórmula 1 para 2026.

Franco Colapinto espera confirmar su lugar en la Fórmula 1 para 2026.

Con solo cinco carreras por disputarse y 141 puntos en juego, la batalla por el título está más encendida que nunca. Piastri, Norris, Verstappen y George Russell son los únicos con opciones matemáticas de consagrarse campeones en 2025. El tetracampeón de Red Bull llega encendido tras ganar el sprint y la carrera principal en Austin, recortando terreno frente a los McLaren.

En tanto, Franco Colapinto continúa en la búsqueda de escalar posiciones, acceder a sus primeros puntos en el campeonato y sobre todo la confirmación de su butaca en Alpine para 2026.

Para seguir por TV el GP de México de Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

  • 15: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
  • 18.30: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Sábado 25 de octubre

  • 14: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
  • 17: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Domingo 26 de octubre

  • 15.30: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas