Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo

La máxima categoría se traslada al imponente Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el GP de México, una cita que desafía los límites a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y en un circuito tan exigente como emblemático, con curvas icónicas como el Foro Sol, el trazado mexicano se prepara para su 26ta. edición.

colapinto 2 Franco Colapinto espera confirmar su lugar en la Fórmula 1 para 2026.

Con solo cinco carreras por disputarse y 141 puntos en juego, la batalla por el título está más encendida que nunca. Piastri, Norris, Verstappen y George Russell son los únicos con opciones matemáticas de consagrarse campeones en 2025. El tetracampeón de Red Bull llega encendido tras ganar el sprint y la carrera principal en Austin, recortando terreno frente a los McLaren.