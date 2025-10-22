Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo

La Fórmula 1 llega a México para disputar la fecha 20 del calendario, con Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine y la definición del campeonato entre Max Verstappen y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.
La Fórmula 1 llega a México para disputar la fecha 20 del calendario, con Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine y la definición del campeonato.
La Fórmula 1 llega a México para disputar la fecha 20 del calendario, con Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine y la definición del campeonato entre Max Verstappen y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.
La máxima categoría se traslada al imponente Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el GP de México, una cita que desafía los límites a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y en un circuito tan exigente como emblemático, con curvas icónicas como el Foro Sol, el trazado mexicano se prepara para su 26ta. edición.
Con solo cinco carreras por disputarse y 141 puntos en juego, la batalla por el título está más encendida que nunca. Piastri, Norris, Verstappen y George Russell son los únicos con opciones matemáticas de consagrarse campeones en 2025. El tetracampeón de Red Bull llega encendido tras ganar el sprint y la carrera principal en Austin, recortando terreno frente a los McLaren.
En tanto, Franco Colapinto continúa en la búsqueda de escalar posiciones, acceder a sus primeros puntos en el campeonato y sobre todo la confirmación de su butaca en Alpine para 2026.
Viernes 24 de octubre
Sábado 25 de octubre
Domingo 26 de octubre