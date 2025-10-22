La figura que pierde Independiente Rivadavia para enfrentar a River por Copa Argentina

Pese a no jugar, Iván Villalba viajará para alentar a sus compañeros con la ilusión de poder regresar a Mendoza con el boleto a la final del certamen. "Tenemos mucha ilusión, una expectativa muy grande por lo que significa esta instancia para el club, para nosotros y para la gente. Es muy importante y esperamos estar a la altura", sentenció.

Embed - Iván Villalba no jugará ante River semifinales de Copa Argentina

El futbolista además analizó lo que le dejó el cruce ante Banfield visto desde el banco de suplentes donde le tocó presenciarlo: "Tuvimos varias situaciones, rescato eso del equipo. Al final del primer tiempo nos hicieron el gol y ya, en el segundo tiempo, se presentó otro partido porque lo fuimos a buscar. Ahí dejamos muchos espacios atrás que por ahí en otros partidos no habíamos tenido, estábamos más ordenados".

Por último, sobre el presente de Independiente Rivadavia, Iván Villalba aseguró: "Nosotros tenemos la esperanza de clasificar. Mientras matemáticamente tengamos vía, siempre estamos con la ilusión de entrar entre los ocho mejores y de pelear por un puesto de copa".