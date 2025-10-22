La figura que pierde Independiente Rivadavia para enfrentar a River por Copa Argentina

Independiente Rivadavia atraviesa la recta final de los preparativos para enfrentar a River por semifinales de Copa Argentina, el viernes desde las 22.10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Independiente Rivadavia atraviesa la recta final de los preparativos para enfrentar a River por semifinales de Copa Argentina, el viernes desde las 22.10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Para enfrentar al Millonario, Alfredo Berti tendrá una baja sensible en el equipo y no podrá contar con uno de sus habituales titulares. Se trata de Iván Villalba, el defensor paraguayo que es una frecuente en la zaga central junto a Sheyko Studer se perderá el cruce de semifinales por lesión. El ex Sportivo Luqueño tampoco pudo estar ante Banfield por la fecha 13 del Clausura y su lugar volverá a ser ocupado por Alejo Osella.
El defensor de 30 años volvió a resentirse de una lesión en el aductor que lo marginó del equipo titular ante el Taladro y, en la práctica matutina de este martes, se determinó que no podrá estar ante River. "Volví a resentirme de mi lesión. Tengo que hacerme los estudios correspondientes y después volver y empezar a trabajar", reveló el paraguayo al retirarse de Ciudad Deportiva post entrenamiento.
Pese a no jugar, Iván Villalba viajará para alentar a sus compañeros con la ilusión de poder regresar a Mendoza con el boleto a la final del certamen. "Tenemos mucha ilusión, una expectativa muy grande por lo que significa esta instancia para el club, para nosotros y para la gente. Es muy importante y esperamos estar a la altura", sentenció.
El futbolista además analizó lo que le dejó el cruce ante Banfield visto desde el banco de suplentes donde le tocó presenciarlo: "Tuvimos varias situaciones, rescato eso del equipo. Al final del primer tiempo nos hicieron el gol y ya, en el segundo tiempo, se presentó otro partido porque lo fuimos a buscar. Ahí dejamos muchos espacios atrás que por ahí en otros partidos no habíamos tenido, estábamos más ordenados".
Por último, sobre el presente de Independiente Rivadavia, Iván Villalba aseguró: "Nosotros tenemos la esperanza de clasificar. Mientras matemáticamente tengamos vía, siempre estamos con la ilusión de entrar entre los ocho mejores y de pelear por un puesto de copa".