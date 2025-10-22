Inicio Ovación Fútbol Alex Arce
Con la vuelta de Álex Arce y cambio de esquema, el once de Independiente Rivadavia vs River Plate

Alfredo Berti paró un tentativo para la semi y volvió a sorprender: de la vuelta de Álex Arce a los elegidos para ir por la gran final.

Por UNO
Álex Arce volverá a ser el 9 de Independiente Rivadavia.

En Independiente Rivadavia la ilusión está más que activada. River Plate asoma en la ansiada semifinal de la Copa Argentina y Alfredo Berti prepara su tropa para llegar de la mejor manera al duelo que puede marcar un hecho histórico para Mendoza: que un equipo de la provincia llegue al último partido del certamen.

Tal como adelantó Chipi Ríos en Ovación 90, Alfredo Berti sorprendió con el probable equipo para jugar el próximo viernes en el Mario Alberto Kempes desde las 22.10: vuelve Álex Arce y puede aparecer cambio de esquema, dejando la línea de 5 defensores para mutar a un tradicional 4-3-1-2.

osella 2.jpg
Osella, autor de un gol importante en Copa Argentina, ser&aacute; lateral derecho.

La baja sensible de Iván Villalba lo empujó a cambiar al DT: el lateral derecho será Osella, mientras que por ese lado jugará Mauricio Cardillo en el sector de volantes. Así, los centrales serán Costa y Studer. Fernández ejercerá de engancha, dejando arriba el tándem internacional de Sebastián Villa junto a Álex Arce (saldría Fabrizio Sartori).

De atrás para adelante y en limpio, el probable equipo de Independiente Rivadavia sería: Ezequiel Centurión en el arco, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari será el 5, Maxi Amarfil a la izquierda, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

Cómo sigue la venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:

Jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.

Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)

Los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Venta web para la parcialidad de River

A través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

Precios

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
  • Popular: $50.000.
  • Platea Gasparini (River): $70.000.
  • Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.

