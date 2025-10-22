Con la vuelta de Álex Arce y cambio de esquema, el once de Independiente Rivadavia vs River Plate

De atrás para adelante y en limpio, el probable equipo de Independiente Rivadavia sería: Ezequiel Centurión en el arco, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari será el 5, Maxi Amarfil a la izquierda, Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.
Cómo sigue la venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:
Jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.
Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)
Los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Venta web para la parcialidad de River
A través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Precios
- Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
- Popular: $50.000.
- Platea Gasparini (River): $70.000.
- Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.