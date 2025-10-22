Inicio Ovación Fútbol Lucas Pusineri
Liga Profesional de Fútbol

Lucas Pusineri no sigue en Atlético Tucumán y son 27 los DT que dejaron su cargo en 2025

Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán y elevó a 27 la lista de entrenadores despedidos.

Por UNO
Pusineri no tuvo un buen segundo ciclo en el Decano.

A tan solo tres fechas para terminar el Torneo Clausura, Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán y elevó a 27 la lista de entrenadores despedidos en lo que va del 2025.

La decisión se tomó luego de la derrota por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro. Pese a que el equipo se ubica en la octava posición del Grupo B, la dirigencia del “Decano” resolvió poner fin al ciclo del entrenador que duró 28 partidos con 10 triunfos, 4 empates y 14 derrotas.

pusineri 1
Lucas Pusineri fue despedido en Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n.

Lucas Pusineri fue despedido en Atlético Tucumán.

La salida de Pusineri no respondió a los resultados deportivos, sino a un marcado desgaste en la relación con el plantel profesional. El grupo de jugadores habría manifestado su malestar por la falta de acompañamiento y sintonía con el cuerpo técnico, situación que terminó por precipitar la decisión.

En su lugar asumirá de manera interina Hugo Roberto Colace, actual entrenador de la división reserva, quien estará al frente del primer equipo en las últimas fechas del campeonato mientras la comisión directiva define los pasos a seguir.

La salida de Pusineri marca el final de un ciclo que había comenzado con expectativas renovadas, pero que se fue diluyendo con el correr de los partidos. Aunque el equipo mostró momentos de buen rendimiento, la falta de conexión entre el cuerpo técnico y el plantel terminó afectando la estabilidad interna y generando un clima difícil de sostener en la recta final del torneo.

Ahora, la dirigencia de Atlético Tucumán afronta un escenario complejo: deberá garantizar la continuidad deportiva mientras busca un nuevo proyecto que logre recomponer la confianza del grupo y del hincha.

El desafío inmediato será cerrar el Clausura de la mejor manera posible y definir un rumbo claro para la próxima temporada.

Los DT que fueron despedidos en lo que va del 2025

  • Gimnasia La Plata: Alejandro Orfila, Diego Flores y Marcelo Méndez.
  • Belgrano: Walter Erviti
  • Atlético Tucumán: Facundo Sava y Lucas Pusineri.
  • Newell's: Mariano Soso y Cristian Fabbiani.
  • Deportivo Riestra: Cristian Fabbiani.
  • Godoy Cruz: Ernesto Pedernera, Esteban Solari y Walter Ribonetto
  • Vélez: Sebastián Domínguez
  • Aldosivi: Andrés Yllana y Mariano Charlier
  • San Martín de San Juan: Raúl Antuña
  • Talleres: Alexander Medina y Diego Cocca
  • Instituto: Pedro Troglio
  • Unión: Cristian “Kily” González
  • Banfield: Ariel Broggi
  • Boca: Fernando Gago
  • Defensa y Justicia: Pablo De Muner
  • San Lorenzo: Miguel Ángel Russo
  • Platense: Favio Orsi-Sergio Gómez
  • Sarmiento: Javier Sanguinetti
  • Independiente: Julio Vaccari

Los DT que han estado toda la temporada

  • Ariel Holan (Rosario Central)
  • Marcelo Gallardo (River)
  • Nicolás Diez (Argentinos Juniors)
  • Diego Dabove (Tigre)
  • Gustavo Costas (Racing)
  • Mauricio Pellegrino (Lanús)
  • Rubén Insúa (Barracas Central)
  • Frank Kudelka (Huracán)
  • Alfredo Berti (Independiente Rivadavia)
  • Eduardo Domínguez (Estudiantes)

