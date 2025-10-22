Lucas Pusineri no sigue en Atlético Tucumán y son 27 los DT que dejaron su cargo en 2025

En su lugar asumirá de manera interina Hugo Roberto Colace, actual entrenador de la división reserva, quien estará al frente del primer equipo en las últimas fechas del campeonato mientras la comisión directiva define los pasos a seguir.

La salida de Pusineri marca el final de un ciclo que había comenzado con expectativas renovadas, pero que se fue diluyendo con el correr de los partidos. Aunque el equipo mostró momentos de buen rendimiento, la falta de conexión entre el cuerpo técnico y el plantel terminó afectando la estabilidad interna y generando un clima difícil de sostener en la recta final del torneo.

Ahora, la dirigencia de Atlético Tucumán afronta un escenario complejo: deberá garantizar la continuidad deportiva mientras busca un nuevo proyecto que logre recomponer la confianza del grupo y del hincha.

El desafío inmediato será cerrar el Clausura de la mejor manera posible y definir un rumbo claro para la próxima temporada.

Los DT que fueron despedidos en lo que va del 2025

Gimnasia La Plata: Alejandro Orfila, Diego Flores y Marcelo Méndez.

Belgrano: Walter Erviti

Atlético Tucumán: Facundo Sava y Lucas Pusineri.

Newell's: Mariano Soso y Cristian Fabbiani.

Deportivo Riestra: Cristian Fabbiani.

Godoy Cruz: Ernesto Pedernera, Esteban Solari y Walter Ribonetto

Vélez: Sebastián Domínguez

Aldosivi: Andrés Yllana y Mariano Charlier

San Martín de San Juan: Raúl Antuña

Talleres: Alexander Medina y Diego Cocca

Instituto: Pedro Troglio

Unión: Cristian “Kily” González

Banfield: Ariel Broggi

Boca: Fernando Gago

Defensa y Justicia: Pablo De Muner

San Lorenzo: Miguel Ángel Russo

Platense: Favio Orsi-Sergio Gómez

Sarmiento: Javier Sanguinetti

Independiente: Julio Vaccari

