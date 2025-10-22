Lectores de UNO quieren cumplirle el sueño a Juancito, el chico abanderado que cría gallinas

Desde la casa de Juancito se declaraban emocionados y agradecidos por el impacto público de la notas periodísticas de Radio Nihuil y Diario UNO.

Criador de gallinas-Juancito (1) Juancito con las 105 gallinas ponedoras que cría y que le dan 60 huevos diarios. La venta es para comprarse una caña de pescar.

El sueño del chico comienza a ser realidad

Más tarde, Ramón, desde Lincoln (provincia de Buenos Aires) también ofreció regalarle una caña de pescar a Juancito, que está por terminar el ciclo primario en el Colegio Adventista de Tunuyán y durante este año fue portador de la Bandera de Mendoza.

"Es un ejemplo el pibe y con un amigo, que tiene una casa de artículos de pesca, queremos regalarle un equipo de pesca. Así, con el esfuerzo que haga ¡podrá tener 2 cañas de pescar!".

A través de las redes sociales, María Rosa contó que leyó la historia de Juancito a través de Diario UNO y pidió -al igual que los antecesores- contactarse con la familia Pont Avena. "A pesar de la distancia me interesa contactarme para enviarle al chico una caña de pescar y los accesorios".

Sigue repercutiendo fuerte entre lectores de todo el país la historia de Juancito publicada por Diario UNO.

Jorge acaba de enviar un mail a este cronista. "Quiero regalarle a ese chico su sueño de ser pescador", dijo. Al lector le fue enviado el contacto de la familia.