La historia de Juancito, el chico de 12 años que cría 105 gallinas ponedoras y vende huevos para comprarse una caña de pescar, se volvió noticia nacional desde Mendoza y durante la semana se ha potenciado como una de las más leídas.
Lectores de UNO quieren cumplirle el sueño a Juancito, el chico abanderado que cría gallinas
La historia de Juancito, de 12 años, publicada por Diario UNO, es una de las noticias más leídas y deparó un aluvión de lectores que quieren regalarle su deseada caña de pescar
Tras la publicación de Diario UNO del último domingo, lectores de distintas ciudades del país se contactaron con el cronista y se mostraron dispuestos a cumplirle el sueño al chico tunuyanino que ya cuenta los días que faltan para ir a pescar al Manzano Histórico, como cada año, con los abuelos y el primo.
Desde Paso de la Patria (Corrientes) escribió Ronan Jesús. "Yo le envío la caña de pescar", dijo el hombre tras pedir la dirección postal de Juancito Pont Avena; luego llegó el mail de Luisa que dejó su opinión: "Un ejemplo ese joven para jóvenes y adultos que pretenden seguir viviendo de arriba".
Desde la casa de Juancito se declaraban emocionados y agradecidos por el impacto público de la notas periodísticas de Radio Nihuil y Diario UNO.
El sueño del chico comienza a ser realidad
Más tarde, Ramón, desde Lincoln (provincia de Buenos Aires) también ofreció regalarle una caña de pescar a Juancito, que está por terminar el ciclo primario en el Colegio Adventista de Tunuyán y durante este año fue portador de la Bandera de Mendoza.
"Es un ejemplo el pibe y con un amigo, que tiene una casa de artículos de pesca, queremos regalarle un equipo de pesca. Así, con el esfuerzo que haga ¡podrá tener 2 cañas de pescar!".
A través de las redes sociales, María Rosa contó que leyó la historia de Juancito a través de Diario UNO y pidió -al igual que los antecesores- contactarse con la familia Pont Avena. "A pesar de la distancia me interesa contactarme para enviarle al chico una caña de pescar y los accesorios".
Sigue repercutiendo fuerte entre lectores de todo el país la historia de Juancito publicada por Diario UNO.
Jorge acaba de enviar un mail a este cronista. "Quiero regalarle a ese chico su sueño de ser pescador", dijo. Al lector le fue enviado el contacto de la familia.