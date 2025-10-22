El fenómeno marino que crece sin parar y los Científicos no saben cómo controlar

Hace unos quince años, era raro ver sargazo fuera de esa región. Hoy, sin embargo, se convirtió en una línea gigantesca que cruza todo el Atlántico, desde la costa oeste de África hasta el Golfo de México.

playa sargazo Cientos de playas se ven afectadas por este fenómeno que ni los científicos saben cómo controlar.

Para que tengamos una idea de la magnitud, en mayo de 2025 los satélites captaron unos 37.5 millones de toneladas de sargazo. Formaban una línea de más de 8.800 kilómetros. Es el doble del ancho de Estados Unidos continental.

Un grupo de científicos del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University analizó 40 años de datos. Revisaron imágenes satelitales, muestras de agua y datos químicos. Su estudio, publicado en Harmful Algae, muestra que las floraciones de sargazo aumentan casi todos los años desde 2011, principalmente por el aumento de nutrientes en el agua.

¿Por qué es una amenaza según los científicos?

El fenómeno se alimenta de la contaminación. Los científicos apuntan a la escorrentía agrícola (fertilizantes), las aguas residuales y los depósitos atmosféricos. A esto se suma el río Amazonas, que en temporada de lluvias vierte muchísimos nutrientes al océano, actuando como combustible para el sargazo.

Un poco de sargazo es vital. La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.) dice que es un hábitat clave para más de 100 especies marinas, como tortugas y peces. El exceso, en cambio, es un desastre. Cuando se pudre, libera un gas tóxico (sulfuro de hidrógeno).

sargazo cinturon El Amazonas contribuye a la presencia de estas plantas en el océano Atlántico.

Las cantidades masivas de sargazo también tapan la luz del sol, dañan los corales, consumen el oxígeno del agua y crean "zonas muertas" donde los peces no pueden sobrevivir. Las comunidades costeras del Caribe y el Golfo de México lo sufren directamente. Cada verano, toneladas de sargazo cubren las playas, golpeando fuerte al turismo y la economía local.

Este cinturón de sargazo, movido por corrientes del océano como la del Golfo, es un problema ambiental y económico muy serio. Los científicos advierten que la situación empeorará si los países no colaboran. Se necesita mejorar el control de la contaminación y gestionar mejor las aguas residuales. El equilibrio del océano está cambiando ante nuestros ojos.