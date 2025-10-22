Figura del Mundial Sub 20 con la Selección argentina, apuntó contra México, Chile, Colombia y Arturo Vidal

El Mundial Sub 20 dejó sensaciones encontradas porque el elenco de Diego Placente llegó a una final en esa categoría tras 18 años y desarrollando un juego estelar; aunque en la final Marruecos fue superior y se quedó con la victoria.
El Mundial Sub 20 quedó atrás, pero los juveniles argentinos jugaron en un entorno hostil y ahora una de sus figuras atendió a todos con los tapones de punta
El Mundial Sub 20 dejó sensaciones encontradas porque el elenco de Diego Placente llegó a una final en esa categoría tras 18 años y desarrollando un juego estelar; aunque en la final Marruecos fue superior y se quedó con la victoria.
Durante toda la cita mundialista la Selección argentina fue hostigada por los hinchas locales, además que tuvo que soportar la permanente crítica y habladurías de los seleccionados de México, Chile y Colombia.
Ya con el segundo puesto y lejos de Chile, Gianluca Prestianni (de 19 años y jugador del Benfica) se refirió a las constantes críticas y aunque en la cancha sabe gambetear a los rivales, ahora no se guardó nada y fue directo al choque atendiéndolos uno por uno.
En Cambio de Frente, programa conducido por José Chatruc y Fabián Cubero, el jugador argentino fue consultado por todas las críticas que recibió con el "diario del lunes" cuando ya se había concretado la caída de la Selección argentina Sub 20: "No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera".
"Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos", explicó.
Además, Arturo Vidal también se sumó a las burlas hacia el combinado argentino, pero Prestianni le bajó dramatismo y hasta desmereció discutir con el jugador de 38 años: "Gastarte en contestarle a Vidal. Hay que dejarla pasar".
Y definió la declaración con el mismo picante (y no el mexicano) que suele utilizar en el campo de juego: "Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes".
El 31 de enero de 2024, justo el día en el que cumplió 18 años, el mediocampista ofensivo fue anunciado en el Benfica tras firmar un contrato hasta junio de 2029. Aunque en un inicio no se sintió cómodo y tenía ganas de volverse a la Argentina, finalmente se acomodó: "Lo que me ayudó mucho fue compartir plantel con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi). Ellos fueron los que no me dejaron caer. Porque yo quería volver a Argentina".
Sin embargo ahora la situación cambió y es un jugador del paladar de José Mourinho: "Voy a estar el sábado vs. Arouca".