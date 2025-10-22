Figura del Mundial Sub 20 con la Selección argentina, apuntó contra México, Chile, Colombia y Arturo Vidal

Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni tuvo un gran Mundial Sub 20.

En Cambio de Frente, programa conducido por José Chatruc y Fabián Cubero, el jugador argentino fue consultado por todas las críticas que recibió con el "diario del lunes" cuando ya se había concretado la caída de la Selección argentina Sub 20: "No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera".

Y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final. Y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final.

"Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos", explicó.

Además, Arturo Vidal también se sumó a las burlas hacia el combinado argentino, pero Prestianni le bajó dramatismo y hasta desmereció discutir con el jugador de 38 años: "Gastarte en contestarle a Vidal. Hay que dejarla pasar".

Y definió la declaración con el mismo picante (y no el mexicano) que suele utilizar en el campo de juego: "Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes".

Su adaptación al fútbol portugués

El 31 de enero de 2024, justo el día en el que cumplió 18 años, el mediocampista ofensivo fue anunciado en el Benfica tras firmar un contrato hasta junio de 2029. Aunque en un inicio no se sintió cómodo y tenía ganas de volverse a la Argentina, finalmente se acomodó: "Lo que me ayudó mucho fue compartir plantel con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi). Ellos fueron los que no me dejaron caer. Porque yo quería volver a Argentina".

Gianluca Prestianni en Benfica

Sin embargo ahora la situación cambió y es un jugador del paladar de José Mourinho: "Voy a estar el sábado vs. Arouca".