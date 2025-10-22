Importante bodega busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cómo aplicar

Como no puede ser de otra manera, los requisitos para aplicar a este trabajo son los de ser un Ingeniero Agrónomo con capacidad de planificación y dirección; gestión con presupuesto; proactivo. Espíritu de liderazgo y trabajo en equipo. Así lo refleja el anuncio.

Las funciones a desarrollar en el trabajo son las que se enumeran a continuación:

Coordinar, supervisar y reportar el grado de avance del Plan de trabajo y ajustarse a un presupuesto predefinido.

Control de las tareas del personal de fincas.

Colaborar en la gestión de las fincas asignadas, incluyendo las maquinarias/vehículos a cargo.

bodega, trabajo La bodega en cuestión queda ubicada en Luján de Cuyo.

Bodega Don Cristóbal es una bodega familiar de capitales argentinos-belgas ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, que se dedica a la elaboración de vinos de alta calidad. Para postularte a este trabajo, debes crearte una cuenta en la plataforma LinkedIn, o bien contactarte con la empresa.

