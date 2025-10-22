Importante bodega busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cómo aplicar

En Mendoza, las bodegas son uno de los principales lugares para conseguir empleo, ofreciendo diversos puestos y grandes oportunidades. En este contexto, una gran oferta se presenta mediante la plataforma LinkedIn, donde más precisamente se solicita la presencia de un Ingeniero Agrónomo.
Entre otras tareas, la responsabilidad principal será llevar a cabo el plan de trabajo integral de las fincas, dirección, control y soporte a las tareas operativas de las labores de fincas orgánicas y convencionales asignadas.
Bodega Don Cristóbal ofrece trabajo en Mendoza
La bodega ubicada en Luján de Cuyo busca un Ingeniero Agrónomo para sumarse al equipo de fincas, con el objetivo de asegurar la realización en tiempo y forma del plan de trabajo definido de la empresa.
Como no puede ser de otra manera, los requisitos para aplicar a este trabajo son los de ser un Ingeniero Agrónomo con capacidad de planificación y dirección; gestión con presupuesto; proactivo. Espíritu de liderazgo y trabajo en equipo. Así lo refleja el anuncio.
Las funciones a desarrollar en el trabajo son las que se enumeran a continuación:
- Coordinar, supervisar y reportar el grado de avance del Plan de trabajo y ajustarse a un presupuesto predefinido.
- Control de las tareas del personal de fincas.
- Colaborar en la gestión de las fincas asignadas, incluyendo las maquinarias/vehículos a cargo.
Bodega Don Cristóbal es una bodega familiar de capitales argentinos-belgas ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, que se dedica a la elaboración de vinos de alta calidad. Para postularte a este trabajo, debes crearte una cuenta en la plataforma LinkedIn, o bien contactarte con la empresa.
Consejos para un primer día de trabajo
- Sé puntual: llegar unos minutos antes de la hora es una excelente manera de empezar con buen pie.
- Presenta una buena primera impresión: saluda a todos con una sonrisa y sé amable. Tu actitud es clave.
- Escucha y toma notas: recibirás mucha información. Presta atención, evita distracciones como el teléfono y anota los detalles importantes.
- Haz preguntas: no temas preguntar. Es normal no saberlo todo y preguntar demuestra que te interesa aprender.
- Socializa: habla con tus nuevos compañeros, preséntate y recuerda sus nombres. Puedes anotar sus nombres en una lista para ayudarte.
- Sé proactivo: una vez que entiendas lo básico, pregúntale a tu supervisor si puedes ayudar en algo o qué más podrías hacer.