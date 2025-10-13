Moor Barrio: la única bodega bonsái argentina que acumula premios internacionales con su nuevo vino Initium Elena 2019

· 94 puntos en el influyente portal estadounidense Vinous.com, referente en USA con el crítico argentino Joaquín Hidalgo.

· 95 puntos y Doble Medalla de Oro en el Concurso Internacional Vinus 2025, concurso internacional.

Lo notable, es que todos estos premios distinguen al nuevo vino de la bodega bonsái: Initium Elena 2019, un blend con 85% de Malbec y 15% Cabernet Franc, ambos de Los Chacayes, que se presenta por primera vez en el mercado argentino. Se trata de una etiqueta que resume la esencia de la bodega: elegancia, identidad de terroir y una elaboración minuciosa.

_A749544 El proyecto fundado por Cristian Moor y Teresita Barrio ha recibido tres nuevos reconocimientos internacionales.

Con apenas 1300 botellas al año, Moor Barrio se define como una “bodega bonsái”, donde cada detalle se cuida con la precisión de un orfebre. Sus Initium es un vino de autor elaborado con una filosofía en la que la exclusividad no se mide por cantidad, sino por calidad y sensibilidad en cada paso del proceso.

“Estos premios son un reconocimiento al alma de nuestro proyecto y llegan en un momento muy especial, porque acompañan el lanzamiento de nuestro Initium Elena 2019, un vino que soñamos durante años y que ahora llega al público con el respaldo de la crítica internacional y es parte de nuestro legado”, expresaron sus creadores, Teresita Barrio y Cristian Moor.

El impacto de estos galardones trasciende fronteras y posiciona a Moor Barrio como un referente de los vinos boutique de alta gama de Argentina, capaz de competir con etiquetas de las principales regiones vitivinícolas del mundo.