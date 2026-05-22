Cómo operar con Banco Macro duante este fin de semana largo del 25 de Mayo

Desde el celular o una notebook, los clientes de Banco Macro podrán:

Consultar saldos, CBU y Alias.

Realizar transferencias.

Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.

Constituir mandatos para extracciones sin tarjeta de débito .

Blanquear el PIN de la tarjeta de débito .

Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.

Recargar el celular.

Gestionar claves, realizar reclamos y consultar beneficios, ahorros y cuotas.

Acceder a información sobre Tienda Macro .

Abrir una caja de ahorro o solicitar una cuenta sueldo.

Consultar comprobantes y acceder a información sobre plazos fijos.

Obtener información sobre seguros .

Conocer y solicitar tarjetas de crédito de Banco Macro.

Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones, y descargar comprobantes previsionales.

Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.

Suscribir y rescatar dinero de algunos Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos.

Recargar la SUBE o Direct TV.

Sobre los cajeros automáticos de Banco Macro

Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán: