De la Scaloneta a Mantello: un nuevo liderazgo de éxito

La empresa volvió a apostar este año por la campaña "Repetí la cábala, vamos por la cuarta", reviviendo una acción que ya había realizado durante el Mundial de Qatar 2022: regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina entre sus clientes. Una vez más, la iniciativa coincidió con la clasificación del seleccionado nacional a una nueva final.

Más allá de la coincidencia, el mensaje es claro: los grandes equipos y las grandes empresas se construyen sobre los mismos valores. Cercanía, compromiso, confianza y la decisión de priorizar siempre a las personas en primer lugar. Somos cábala, somos líderes...somos Mantello vos primero!