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De la Scaloneta a Mantello: un nuevo liderazgo de éxito

Mantello Neumáticos repitió la acción de regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina

Por UNO
Cercanía, compromiso y priorizar al cliente son claves para el éxito de Mantello Neumáticos.

Cercanía, compromiso y priorizar al cliente son claves para el éxito de Mantello Neumáticos.

Hay liderazgos que trascienden los resultados. La Selección Argentina, conducida por Lionel Scaloni, se convirtió en un ejemplo por su cercanía, humildad y trabajo en equipo. En Mendoza, Mantello Neumáticos sostiene desde hace años esa misma filosofía en su relación con los clientes, resumida en un lema que guía cada atención: "Mantello, vos primero".

La empresa volvió a apostar este año por la campaña "Repetí la cábala, vamos por la cuarta", reviviendo una acción que ya había realizado durante el Mundial de Qatar 2022: regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina entre sus clientes. Una vez más, la iniciativa coincidió con la clasificación del seleccionado nacional a una nueva final.

Más allá de la coincidencia, el mensaje es claro: los grandes equipos y las grandes empresas se construyen sobre los mismos valores. Cercanía, compromiso, confianza y la decisión de priorizar siempre a las personas en primer lugar. Somos cábala, somos líderes...somos Mantello vos primero!

En pocas palabras

  • Filosofía de liderazgo: La Selección Argentina y Mantello Neumáticos comparten valores de cercanía y trabajo en equipo.
  • Campaña destacada: Mantello Neumáticos repitió la acción de regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina.
  • Valores empresariales: Cercanía, compromiso y priorizar al cliente son claves para el éxito de Mantello Neumáticos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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