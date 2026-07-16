Hay liderazgos que trascienden los resultados. La Selección Argentina, conducida por Lionel Scaloni, se convirtió en un ejemplo por su cercanía, humildad y trabajo en equipo. En Mendoza, Mantello Neumáticos sostiene desde hace años esa misma filosofía en su relación con los clientes, resumida en un lema que guía cada atención: "Mantello, vos primero".
La empresa volvió a apostar este año por la campaña "Repetí la cábala, vamos por la cuarta", reviviendo una acción que ya había realizado durante el Mundial de Qatar 2022: regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina entre sus clientes. Una vez más, la iniciativa coincidió con la clasificación del seleccionado nacional a una nueva final.
Más allá de la coincidencia, el mensaje es claro: los grandes equipos y las grandes empresas se construyen sobre los mismos valores. Cercanía, compromiso, confianza y la decisión de priorizar siempre a las personas en primer lugar. Somos cábala, somos líderes...somos Mantello vos primero!
En pocas palabras
- Filosofía de liderazgo: La Selección Argentina y Mantello Neumáticos comparten valores de cercanía y trabajo en equipo.
- Campaña destacada: Mantello Neumáticos repitió la acción de regalar y sortear camisetas de la Selección Argentina.
- Valores empresariales: Cercanía, compromiso y priorizar al cliente son claves para el éxito de Mantello Neumáticos.
Resumen generado por Thinkindot AI