Nació en Londres, se enamoró de Mendoza y alentará a la Argentina desde una parrilla en la capital inglesa

"Viví muy poco tiempo en Inglaterra y era muy chiquita. Argentina es mi país. Acá crecí y sigo creciendo", resume.

Pero si hay un lugar que la marcó especialmente dentro del país fue Mendoza.

Unos días en Mendoza en medio de paisajes, paseos en moto y amigos

En 2025 pasó varios días recorriendo la provincia y regresó maravillada. Paseó por la Ciudad, conoció el Valle de Uco, hizo largos recorridos en moto y todavía conserva amistades mendocinas con las que mantiene contacto permanente.

"Me encantó Mendoza. Los paisajes son increíbles y la gente me hizo sentir muy bienvenida", recuerda. Desde entonces asegura que quiere volver.

Aloma, segunda desde la izquierda, junto a su mamá Romina y amigos de Mendoza en el Manzano Histórico.

Su historia es la de una vida atravesada por los cambios. Vivió en Londres hasta los tres años, luego pasó otros tres en Bangalore, India, y a los seis llegó definitivamente a la Argentina. El destino fue Carmen de Patagones, el último pueblo del sur bonaerense, donde construyó su vida.

"De chica fue espectacular. Es un lugar muy tranquilo, muy seguro, con río, mar y naturaleza. Viví una infancia hermosa", cuenta.

Ahora, con 16 años, ya piensa en el futuro. Cuando termine el secundario quiere mudarse a Buenos Aires para estudiar Artes Escénicas en la UADE. Canta, baila y sueña con desarrollar una carrera artística.

"Alo" en Mendoza, en 2025, poco antes de recorrer en moto el Valle de Uco. Quedó maravillada con la provincia.

Mientras tanto disfruta de un viaje que tendrá un capítulo inolvidable. Esta tarde, en pleno Londres, volverá a mezclarse con argentinos para ver el partido más esperado del Mundial.

"Yo preferiría verlo en Argentina, pero por suerte voy a estar rodeada de argentinos, así que va a ser como estar en casa", dice.

La parrilla en un barrio de Londres donde Aloma verá la semifinal

La parrilla elegida se llama Santa María del Sur y suele convertirse en un punto de encuentro para la comunidad argentina cada vez que juega la Selección.

A su lado estará su papá. Él nació en Irlanda y es un apasionado del fútbol, pero Aloma cree que esta vez también terminará alentando por la Albiceleste.

"Creo que va a festejar los goles de Argentina conmigo", se esperanza. Aunque no lo sabe con certeza. Para él, seguramente, es un partido raro.

Hay una frase que explica mejor que cualquier otra por qué eligió esos colores.

"Yo no hincho por Argentina porque sí. Hincho porque me siento unida a todo lo que eso involucra. Soy una inmigrante que fue muy bien recibida acá, y eso es algo que nunca voy a olvidar".