Una mendocina en la "Scaloneta del ballet" argentino para alentar a la Selección en el Mundial

La mendocina Daiana Ruiz es primera bailarina del Stuttgart Ballet de Alemania. Foto: Gentileza Sttutgart Ballet

Con camisetas albicelestes, rutinas clásicas y coreografías adaptadas al ritmo del aguante, este grupo de exportación demostró que el sentimiento nacional sigue intacto a miles de kilómetros de casa.

Entre las estrellas que integran esta Selección de la danza destaca la mendocina Daiana Ruiz, quien lleva 10 años haciendo carrera en el exigente circuito europeo como parte del prestigioso Stuttgart Ballet de Alemania.

El video de la "Scaloneta del ballet" se volvió viral

Impulsado en redes por la reconocida bailarina María Celeste Losa, el video se convirtió rápidamente en un fenómeno viral al ritmo del folclore futbolero.

La iniciativa logró reunir a un verdadero equipo de gala de la danza nacional, donde cada integrante fusionó la técnica de élite con los nombres de los futbolistas de la Selección como Paredes, Fernández, Martínez o Messi en la canción "La Scaloneta ya llegó" de Taro.

Y esa "Scaloneta del ballet" está formada por:

Marianela Núñez: la indiscutible Messi del ballet y primera bailarina del Royal Ballet de Londres.

la indiscutible Messi del y primera bailarina del Matías Oberlin: primer bailarín del Ballet de Hamburgo en Alemania.

primer bailarín del en Alemania. Daiana Ruiz: la embajadora mendocina en el Stuttgart Ballet en Alemania con una enorme proyección en los circuitos europeos.

la embajadora mendocina en el en Alemania con una enorme proyección en los circuitos europeos. María Celeste Losa: destacada bailarina que impulsó esta reunión mundialista en las redes.

destacada bailarina que impulsó esta reunión mundialista en las redes. Camila Bocca: joven y talentosa figura con gran trayectoria internacional.

joven y talentosa figura con gran trayectoria internacional. Lucas Erni: bailarín de renombre que brilla en escenarios del exterior.

bailarín de renombre que brilla en escenarios del exterior. Lucas Labrador: profesional con amplia experiencia en compañías internacionales.

profesional con amplia experiencia en compañías internacionales. Facundo Luqui: reconocido bailarín argentino que destaca por su técnica.

reconocido bailarín argentino que destaca por su técnica. Luana Brunetti Mattion: talentosa integrante de la troupe de danza clásica en el exterior.

talentosa integrante de la troupe de clásica en el exterior. Emanuel Vázquez: exponente del ballet nacional para el mundo.

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La participación de Daiana Ruiz en la "Scaloneta del ballet" reafirma su lugar en la primera línea de la danza clásica internacional.

Quién es Daiana Ruiz

Formada inicialmente en Mendoza junto a su madre, la maestra Patricia Motos, Ruiz consolidó una carrera brillante en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón -donde egresó con el promedio más alto- y formó parte del Ballet Estable del coliseo argentino antes de dar el gran salto a Europa en 2016.

A los 36 años y con casi una década de trayectoria en el celebrado ballet alemán, el año pasado fue nombrada primera bailarina de la compañía.

A principios de junio Daiana Ruiz se casó con su novio americano en una playa soñada de España. Foto: Gentileza Daiana Ruiz

Además de su consagratorio presente profesional en el Stuttgart Ballet, la bailarina mendocina atraviesa un momento personal inolvidable: hace apenas un mes celebró su casamiento en una fiesta de ensueño en las costas ibéricas de España, coronando una temporada deslumbrante tanto arriba como abajo del escenario.