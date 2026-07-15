La Scaloneta llegó a su quinta semifinal: cómo le fue en las anteriores

Un apodo popular y afectuoso que adoptó el combinado nacional al ser dirigido por el nacido en Pujato que sirvió para que los hinchas se subieran al "colectivo" del DT que se transformó rápidamente en una marca registrada de identidad y éxito.

La Scaloneta en uno de sus ingresos en el Mundial 2026.

La Scaloneta juega su quinta final

En medio de dudas sobre cuánto tiempo estaría a cargo de la Selección argentina, Scaloni disputó la Copa América 2019 y contra todo pronóstico llegó a las semifinales, aunque no logró ganar la serie y cayó contra Brasil por 2 a 0.