La Scaloneta llegó a su quinta semifinal: cómo le fue en las anteriores

Lionel Scaloni llegó a la Selección argentina en agosto de 2018 cuando tomó el cargo de forma interina junto a Pablo Aimar, tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia. Aunque pocas personas confiaban en él, los buenos resultados y la aceptación del plantel llevaron a que la AFA lo ratificara: al tiempo nació la Scaloneta.
Un apodo popular y afectuoso que adoptó el combinado nacional al ser dirigido por el nacido en Pujato que sirvió para que los hinchas se subieran al "colectivo" del DT que se transformó rápidamente en una marca registrada de identidad y éxito.
La Scaloneta juega su quinta final
En medio de dudas sobre cuánto tiempo estaría a cargo de la Selección argentina, Scaloni disputó la Copa América 2019 y contra todo pronóstico llegó a las semifinales, aunque no logró ganar la serie y cayó contra Brasil por 2 a 0.
No obstante, días después vencería a Chile por 2 a 1, obteniendo el tercer puesto. Los goles los convirtieron Sergio Aguero y Paulo Dybala, mientras que Arturo Vidal descontó para el conjunto trasandino. La gran polémica del partido fue la expulsión de Lionel Messi y Gary Medel luego que ambos tuvieran un encontronazo.
Esa fue la única vez que no logró ganar en semifinales, porque luego todo fueron victorias: Copa América 2021, Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y en el actual Mundial 2026.
Todas las semifinales de la Scaloneta
- Copa América 2019: Brasil 2 - Argentina 0 (Argentina finalizó tercera).
- Copa América 2021: Argentina 1 (Lautaro Martínez) - Colombia 1 (Argentina ganó por penales y fue campeón vs. Brasil).
- Copa Mundial 2022: Argentina 3 (Lionel Messi y Julián Álvarez x 2) - Croacia 0 (Argentina fue campeón vs Francia).
- Copa América 2024: Argentina 2 (Julián Álvarez y Lionel Messi) - Canadá 0 (Argentina fue campeón vs Colombia).
- Copa Mundial 2026: Argentina - Inglaterra.