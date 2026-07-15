Lionel Scaloni recordó un mal momento en West Ham y destacó las vueltas del destino

Dicen que todo pasa por una razón y así lo vivió en carne propia Lionel Scaloni con una historia que recordó en la conferencia de prensa previa al partido emprendiendo un nostálgico viaje al pasado que lo conecta directamente con Inglaterra.
En la antesala del partido mundialista, Scaloni rememoró su paso por la Premier League y cómo un error deportivo pavimentó el camino hacia su felicidad familiar
Dicen que todo pasa por una razón y así lo vivió en carne propia Lionel Scaloni con una historia que recordó en la conferencia de prensa previa al partido emprendiendo un nostálgico viaje al pasado que lo conecta directamente con Inglaterra.
Aprovechó los micrófonos para reflexionar sobre su fugaz campaña en el fútbol inglés vistiendo la camiseta del West Ham United.
Con su habitual franqueza, Scaloni repasó las luces y sombras de aquella breve experiencia que, a pesar de haber culminado con una gran decepción sobre el césped, transformó su destino personal por completo.
Consciente de que su huella en Londres no fue la más idónea desde lo competitivo, Scaloni reconoció los altibajos de su rendimiento. Al respecto, comenzó señalando: "La gente no me debe recordar muy bien".
"Me podría haber ido mejor, reconozco que fue una etapa un poco extraña porque fui pensando en jugar el Mundial con Argentina", admitió con nostalgia sobre sus verdaderas prioridades de aquel entonces.
Sin embargo, un imprevisto en el encuentro decisivo arruinó su continuidad en Inglaterra: "El West Ham me dio la posibilidad de jugar de lateral derecho como quería José (Pekerman) para el Mundial 2006, jugué todos los partidos con Alan Pardew de entrenador, pero el último partido me la mandé, es la realidad".
Scaloni explicó las consecuencias de una equivocación en un partido muy importante para el club: "En la final de la FA Cup cometí un error que no sé si fue tan grave, pero sí que valió el empate de Gerrard que la clavó de 40 y pico de metros. Un gol increíble y eso valió que no me quede en el West Ham".
La pérdida de aquella copa significó el final de su etapa en la escuadra británica, ya que los directivos decidieron no retener al jugador argentino tras la frustración del subcampeonato.
A pesar de aquel infortunio deportivo que dejó marcados a los aficionados de la institución londinense, la vida le tenía preparada una maravillosa compensación al oriundo de Pujato fuera de las canchas: "Me cambió la vida para siempre. Para bien me cambió porque ahí conocí a mi esposa, tuve hijos y bueno esto tiene el destino".
"La gente del West Ham no tendrá un buen recuerdo porque la FA Cup esa ya estaba en nuestros bolsillos, es la realidad. Era nuestra y se perdió. Son cosas del fútbol", concluyó Scaloni.