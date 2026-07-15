Lionel Scaloni recordó un mal momento en West Ham y destacó las vueltas del destino

Lionel Scaloni tuvo un paso fugaz tras 17 partidos.

El paso de Scaloni por la Premier League y el objetivo de Alemania 2006

Consciente de que su huella en Londres no fue la más idónea desde lo competitivo, Scaloni reconoció los altibajos de su rendimiento. Al respecto, comenzó señalando: "La gente no me debe recordar muy bien".

"Me podría haber ido mejor, reconozco que fue una etapa un poco extraña porque fui pensando en jugar el Mundial con Argentina", admitió con nostalgia sobre sus verdaderas prioridades de aquel entonces.

Sin embargo, un imprevisto en el encuentro decisivo arruinó su continuidad en Inglaterra: "El West Ham me dio la posibilidad de jugar de lateral derecho como quería José (Pekerman) para el Mundial 2006, jugué todos los partidos con Alan Pardew de entrenador, pero el último partido me la mandé, es la realidad".

Lionel Scaloni se refirió a su paso por el West Ham.

El golpe que recibió Scaloni en la FA Cup y la revancha de la vida

Scaloni explicó las consecuencias de una equivocación en un partido muy importante para el club: "En la final de la FA Cup cometí un error que no sé si fue tan grave, pero sí que valió el empate de Gerrard que la clavó de 40 y pico de metros. Un gol increíble y eso valió que no me quede en el West Ham".

La pérdida de aquella copa significó el final de su etapa en la escuadra británica, ya que los directivos decidieron no retener al jugador argentino tras la frustración del subcampeonato.

A pesar de aquel infortunio deportivo que dejó marcados a los aficionados de la institución londinense, la vida le tenía preparada una maravillosa compensación al oriundo de Pujato fuera de las canchas: "Me cambió la vida para siempre. Para bien me cambió porque ahí conocí a mi esposa, tuve hijos y bueno esto tiene el destino".

"La gente del West Ham no tendrá un buen recuerdo porque la FA Cup esa ya estaba en nuestros bolsillos, es la realidad. Era nuestra y se perdió. Son cosas del fútbol", concluyó Scaloni.