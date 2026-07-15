El picante mensaje de Peter Shilton, víctima de la Mano de Dios, en la previa del Argentina-Inglaterra por la Copa del Mundo 2026

Qué dijo Peter Shilton en la previa del duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por semifinales de la Copa del Mundo 2026

Alguna vez, Shilton dijo que le habían "robado dos goles" en aquel partido de cuartos de final donde Maradona desplegó su magia y elevó a lo alto la bandera de la Selección argentina. Varios años después, en un nuevo contexto de duelo entre argentinos e ingleses por una instancia eliminatoria de Mundial, el guardametas volvió a dejar su comentario pero esta vez a través de las redes sociales.

Peter Shilton habló en la previa del duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026.

En su cuenta de X, Peter Shilton le dejó un mensaje a su selección con un trasfondo picante para la Selección argentina. "Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse!", comenzó escribiendo el arquero. "Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!", continuó.

Shilton apenas recibió 80 goles en 125 partidos con la Selección de Inglaterra, pero no pudo impedir que dos de ellos fueran los más recordados de la historia del fútbol: los de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986.

Recordando el contexto político, que no solo estuvo presente en aquel partido sino que ha atravesado a las dos naciones desde hace ya 40 años, Shilton escribió: "Por lo demás, siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo, nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!", mencionando a la FIFA en ese pasaje.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen con leones y banderas de Inglaterra unidas a una pelota de fútbol.