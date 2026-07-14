Las duras declaraciones de Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en semifinales

El delantero del Real Madrid no anduvo bien. En el complemento recién llegó al arco, cuando disparó con destino de gol, aunque el balón salió rebotado en un rival hacia el córner. Y a los 43' tuvo un tiro libre en la puerta del área, pero mandó la pelota por encima del travesaño.

Mbappé hizo un crudo análisis de la dura caída de Francia.

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y marcar el ritmo. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos", dijo Mbappé.