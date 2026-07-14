Las duras declaraciones de Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en semifinales

Kylian Mbappé no tiene consuelo. El delantero de Francia hizo un duro análisis tras la dura eliminación de su selección ante España, por las semifinales del Mundial 2026. Le Bleus cayó por 2 a 0 y no podrá jugar su tercera final consecutiva.
El delantero de Francia Kylian Mbappé se lamentó tras la dura eliminación de su selección ante España, por las semifinales del Mundial
Kylian Mbappé no tiene consuelo. El delantero de Francia hizo un duro análisis tras la dura eliminación de su selección ante España, por las semifinales del Mundial 2026. Le Bleus cayó por 2 a 0 y no podrá jugar su tercera final consecutiva.
El delantero del Real Madrid no anduvo bien. En el complemento recién llegó al arco, cuando disparó con destino de gol, aunque el balón salió rebotado en un rival hacia el córner. Y a los 43' tuvo un tiro libre en la puerta del área, pero mandó la pelota por encima del travesaño.
"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y marcar el ritmo. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos", dijo Mbappé.
"Dejamos que España marcara el ritmo. Era nuestra responsabilidad cambiar el equilibrio de poder, y fallamos. Desde el principio, en la presión, siempre nos encontramos en un tres contra dos en el medio, y contra España eso complica todo. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar, faltó comunicación en la presión. Contra ellos había que jugar uno contra uno, obligarlos a correr detrás de la pelota porque no les gusta hacerlo", añadió.
"Como todos, tenemos mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección", cerró.