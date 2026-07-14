Inicio Ovación Mundial Lionel Scaloni
Mundial 2026

Scaloni antes de la semifinal de la Selección argentina: "Podríamos hacer algún cambio"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que podría hacer un cambio pensando en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni dio una conferencia de prensa antes del atrayente partido que afrontará la Selección argentina ante Inglaterra.

Scaloni dio una conferencia de prensa antes del atrayente partido que afrontará la Selección argentina ante Inglaterra.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, admitió este martes que podría hacer un cambio pensando en lo que tiene Inglaterra, de cara a la semifinal del Mundial 2026. El partido se jugará este miércoles a las 16 de nuestro país en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

"Tengo el equipo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podríamos hacer en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos, pero también podríamos repetir el equipo. Los últimos dos o tres partidos fueron difíciles y de muchos minutos, la idea es salir con lo mejor, nos hemos recuperado bien. Ya veremos qué cambios hacemos", comenzó diciendo Scaloni en la conferencia de prensa antes del atrayente partido con los ingleses.

Scaloni dio una interesante conferencia de prensa antes del partido de la Selecci&oacute;n argentina ante los ingleses.

Scaloni dio una interesante conferencia de prensa antes del partido de la Selección argentina ante los ingleses.

"El equipo va a ser el que mejor está, el que tiene que jugar, por más que hayan ganado o sean campeones, después me puedo equivocar, pero el jugador que juega no es por lo que dio, es por lo que da", aclaró el DT nacido en Pujato, Santa Fe hace 48 años.

Otras frases de Scaloni antes del partido entre la Selección argentina ante Inglaterra

La actualidad de la Selección argentina: "El equipo no está tan mal como se dice, para llegar a esta instancia algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a ganar tres títulos y ahora a otra semi. Estamos a un pasito, vamos a dejar todo para llegar".

La historia arraigada en el partido: "Es un partido de fútbol. Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al juego. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial".

Aquel partido del '86 donde Maradona deslumbró: "Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Y más con los relatos de esa época, que son más emotivos".

Nota en elaboración.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas