Scaloni antes de la semifinal de la Selección argentina: "Podríamos hacer algún cambio"

Otras frases de Scaloni antes del partido entre la Selección argentina ante Inglaterra

La actualidad de la Selección argentina: "El equipo no está tan mal como se dice, para llegar a esta instancia algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a ganar tres títulos y ahora a otra semi. Estamos a un pasito, vamos a dejar todo para llegar".

La historia arraigada en el partido: "Es un partido de fútbol. Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al juego. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial".

Aquel partido del '86 donde Maradona deslumbró: "Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Y más con los relatos de esa época, que son más emotivos".

Nota en elaboración.