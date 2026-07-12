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Lionel Scaloni le quitó dramatismo al cruce frente a Inglaterra: "No busquemos otra cosa"

Scaloni le restó trascendencia extrafutbolística al inminente choque contra los británicos luego de eliminar a Suiza en el tiempo suplementario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni le sacó contenido político al partido contra Inglaterra.

Lionel Scaloni le sacó contenido político al partido contra Inglaterra.

La Selección argentina logró un boleto sumamente trabajado hacia la antesala del partido definitorio en la Copa del Mundo. El combinado conducido por Lionel Scaloni debió batallar en el tiempo extra para recién desatar la locura contenida de los simpatizantes en las gradas.

Con la clasificación en el bolsillo, los cañones de la Albiceleste ya apuntan al histórico duelo de semifinales que tendrá lugar el próximo miércoles en la ciudad de Atlanta, donde aguarda Inglaterra tras su victoria ante Noruega con doblete de Jude Bellingham.

Lejos de alimentar las pasiones y la tradicional rivalidad histórica que rodea al clásico internacional, el conductor del plantel se mostró tajante y buscó enfriar el clima mediático de forma inmediata.

Lionel Scaloni palpit&oacute; el partido contra Inglaterra.

Lionel Scaloni palpitó el partido contra Inglaterra.

La firme postura de Lionel Scaloni para descomprimir el clásico

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante los helvéticos, el seleccionador de Pujato enfocó sus declaraciones en aislar al grupo de los condimentos políticos o folclóricos.

Con una postura sumamente analítica, el entrenador arrancó su alocución pidiendo cordura y mesura: "No busquemos otra cosa".

En esa misma línea discursiva, Scaloni remarcó que el enfrentamiento de mitad de semana representa únicamente un peldaño más hacia el objetivo deportivo de revalidar la corona y elogió las condiciones de los conducidos por Thomas Tuchel: "Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso".

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