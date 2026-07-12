Lionel Scaloni le quitó dramatismo al cruce frente a Inglaterra: "No busquemos otra cosa"

Lionel Scaloni palpitó el partido contra Inglaterra.

La firme postura de Lionel Scaloni para descomprimir el clásico

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante los helvéticos, el seleccionador de Pujato enfocó sus declaraciones en aislar al grupo de los condimentos políticos o folclóricos.

Con una postura sumamente analítica, el entrenador arrancó su alocución pidiendo cordura y mesura: "No busquemos otra cosa".

En esa misma línea discursiva, Scaloni remarcó que el enfrentamiento de mitad de semana representa únicamente un peldaño más hacia el objetivo deportivo de revalidar la corona y elogió las condiciones de los conducidos por Thomas Tuchel: "Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso".