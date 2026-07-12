Messi después de la clasificación de la Selección argentina a semifinales: "Este equipo nunca deja de creer"

"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido en el que -aseguró- no lo sorprendió el rival: "Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad".

"Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", dijo el atacante del Inter Miami de 39 años en alusión al partido del próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta, en el que buscará meterse en una nueva final.

Para Messi será una semifinal especial, ya que enfrentará por primera vez a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como en amistosos.

Qué dijo Messi sobre el enfrentamiento que se viene ante Inglaterra

"Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir", cerró Leo.