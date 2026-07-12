La Selección Argentina lo hizo de nuevo y sacó adelante un partido que por momentos, más de uno pensó que se escapaba. Por los cuartos de final del Mundial 2026, la Scaloneta sufrió muchísimo para vencer 3 a 1 a Suiza en el alargue.
¡Estamos en semifinales!
Los mejores y peores puntajes del histórico triunfo de Selección argentina vs Suiza
La Scaloneta aseguró su participación en todos los partidos del Mundial 2026. El uno por uno del equipo en otra noche histórica
A continuación, los puntajes del equipo de Scaloni en una noche donde la jerarquía de los de arriba terminó asegurando la participación en todos los partidos del Mundial 2026.
El uno por uno de la Selección argentina vs Suiza
- Julián Álvarez (8 - la figura): cuando parecía que se venía la noche y el partido estaba totalmente trabado, metió un golazo monumental en el alargue para darnos el pase a semis. Apareció cuando el equipo más lo necesitaba.
- Lionel Messi (7): en el primer tiempo metió un córner exquisito para el gol de Mac Allister. Después del empate de Suiza, se hizo cargo de la pelota, encaró y buscó sociedades cuando nadie sabía qué hacer. Sigue siendo el dueño del equipo.
- Leandro Paredes (7): firme en la marca y clave para darle un pase limpio a los defensores en la salida. Metió pierna fuerte, aportó orden y jugó con el alma hasta que salió acalambrado.
- Lautaro Martínez (7): entró desde el banco y fue decisivo. Primero salvó una pelota peligrosa en nuestra propia área y después definió bárbaro de contra para liquidar el partido.
- Cristian Romero (6): sólido en los anticipos y muy fuerte en el mano a mano.
- Lisandro Martínez (6): muy seguro abajo y prolijo para salir jugando por abajo. Aunque sufrió un poco con la altura de los delanteros suizos.
- Nicolás Tagliafico (6): hizo un partido puramente defensivo y cumplió con creces.
- Alexis Mac Allister (6): con Paredes en la cancha se soltó más y metió un gran gol de cabeza en una jugada preparada.
- Nicolás González (6): mucho sacrificio para retroceder y dar una mano en la recuperación. Aunque a veces decide mal en los últimos metros.
- Thiago Almada (6): su ingreso le dio la frescura y la velocidad que el ataque necesitaba.
- Nicolás Otamendi (6): entró los últimos minutos cuando las papas quemaban y trajo tranquilidad enseguida.
- Emiliano Martínez (5): se lo vio más seguro saliendo a cortar centros y tapó un par de pelotas difíciles.
- Rodrigo De Paul (5): arrancó aceptable en el primer tiempo, aguantando la pelota y fabricando faltas. En la segunda parte estuvo muy impreciso con los pases y la marca y terminó saliendo.
- Gonzalo Montiel (5): entró para cerrar el lateral derecho. No aportó nada en ataque, pero cumplió con la tarea de no complicarse.
- Enzo Fernández (4): el punto más flojo del mediocampo. Se lo notó muy pesado, incómodo y perdió pelotas fáciles en la salida.
- Nahuel Molina (4): otro partido muy complicado para el lateral. Sufrió constantemente a sus espaldas con la velocidad de los extremos suizos.