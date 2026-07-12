"Mucho VAR": la reacción de los medios españoles y mexicanos tras el triunfo de la Selección argentina

Esta decisión desató la furia de los medios internacionales. Diarios españoles como AS reaccionaron de manera tajante, titulando "Mucha Araña, mucho VAR" y calificando el uso de la tecnología como una justicia selectiva que suele beneficiar a las grandes potencias en situaciones difíciles.

En las principales mesas de debate de México se habló de un "fallo premeditado" y se aseguró que la expulsión de Embolo arruinó los planes tácticos de una Suiza que venía superando físicamente a la Selección Argentina.

Diario AS decidió darle lugar a la expulsión de Embolo en el triunfo de la Selección argentina.

Más allá de los duros cuestionamientos al arbitraje y a la tecnología, los medios españoles también se rindieron ante la jerarquía individual de los campeones del mundo. El diario Marca reflejó en su crónica el impacto de la prórroga, destacando el golazo de Julián Álvarez, uno de los principales protagonistas de su fútbol.

Inglaterra espera en semifinales

Con este resultado en favor de la Scaloneta, Argentina enfrentará a los ingleses en las semifinales, en un partido que se jugaría el próximo miércoles, 15 de junio, desde las 16.

En un emotivo, dinámico y cambiante partido, la Selección de Inglaterra le ganó a su par de Noruega en Miami en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El volante ofensivo Jude Bellingham, dio vuelta el partido con un doblete en el duelo que se extendió al tiempo suplementario, tras finalizar 1 a 1.