La Selección argentina selló su boleto a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3 a 1 a Suiza en una prórroga no apta para cardíacos. Sin embargo, el festejo albiceleste se vio envuelto en una enorme controversia ante la intervención del VAR, algo que fue destacado por la prensa internacional.
"Mucho VAR": la reacción de los medios españoles y mexicanos tras el triunfo de la Selección argentina
Tras el dramático triunfo ante Suiza, los principales portales de España y México apuntaron contra el VAR y hablaron de justicia selectiva
Consumados los noventa minutos en Kansas City, las portadas de los principales portales deportivos de España y México estallaron bajo el mencionado concepto contra la Selección argentina.
La reacción de los medios españoles y mexicanos al triunfo de la Selección argentina
El gran quiebre del partido llegó en el minuto 72, cuando el árbitro amonestó a Leandro Paredes por una supuesta infracción sobre Breel Embolo. No obstante, el VAR intervino argumentando una "confusión de identidad". Tras revisar las imágenes, el colegiado constató que el delantero suizo había simulado la falta, y decidió expulsarlo como el reglamento lo ampara.
Esta decisión desató la furia de los medios internacionales. Diarios españoles como AS reaccionaron de manera tajante, titulando "Mucha Araña, mucho VAR" y calificando el uso de la tecnología como una justicia selectiva que suele beneficiar a las grandes potencias en situaciones difíciles.
En las principales mesas de debate de México se habló de un "fallo premeditado" y se aseguró que la expulsión de Embolo arruinó los planes tácticos de una Suiza que venía superando físicamente a la Selección Argentina.
Más allá de los duros cuestionamientos al arbitraje y a la tecnología, los medios españoles también se rindieron ante la jerarquía individual de los campeones del mundo. El diario Marca reflejó en su crónica el impacto de la prórroga, destacando el golazo de Julián Álvarez, uno de los principales protagonistas de su fútbol.
Inglaterra espera en semifinales
Con este resultado en favor de la Scaloneta, Argentina enfrentará a los ingleses en las semifinales, en un partido que se jugaría el próximo miércoles, 15 de junio, desde las 16.
En un emotivo, dinámico y cambiante partido, la Selección de Inglaterra le ganó a su par de Noruega en Miami en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El volante ofensivo Jude Bellingham, dio vuelta el partido con un doblete en el duelo que se extendió al tiempo suplementario, tras finalizar 1 a 1.