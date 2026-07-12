La Selección argentina extendió una increíble racha de la era Scaloni al vencer en el alargue a su par de Suiza y avanzar a las semifinales del Mundial 2026.
La Selección argentina extendió su récord con Scaloni como DT: la repercusión en las redes
La Selección argentina extendió una increíble racha de la era Scaloni al vencer en el alargue a su par de Suiza y avanzar a las semifinales del Mundial 2026.
Desde que asumió el director técnico, la Selección argentina alcanzó al menos las semifinales en todas las competencias que disputó. Argentina batió con lo justo a Suiza, está nuevamente entre los cuatro mejores y extender su récord con su actual director técnico.
La Selección argentina en todos los torneos que disputó con Scaloni como DT
- Copa América 2019: tercer puesto
- Copa América 2021: campeón
- Finalissima 2022: campeón
- Mundial 2022: campeón
- Copa América 2024: campeón
- Mundial 2026: Ya está en semifinales
Qué dijeron las redes de La Scaloneta
"Argentina jugará 3 semifinales de los últimos 4 mundiales. Francia lo mismo. Una rivalidad trepidante acaso la más grande de la historia de los mundiales. Falta un paso para volver a cruzarse" (Pablo Provitilo)
"Veo muchos paralelismos entre esta Argentina y la de 1990. Por momentos no juega bien (los veo golpeados físicamente), pero sabe sufrir y sabe ganar. Golazo de Julián para seguir soñando" (Sebastián Christensen)
"Sufriendo es verdad, no jugando bien, es verdad. Pero también verdad es que Argentina está otra vez entre las 4 mejores selecciones del mundo. Y ahora las semifinales contra Inglaterra. Es de película. Y el que no salta es un inglés (Hernán Castillo)
"El equipo de nuestras vidas. Hablaremos sobre esta selección hasta el último de nuestros días. No habrá enfermedad ni deterioro que nos borre de la memoria este grupo humano inigualable" (Mauro Bajder)
"11 de 13 partidos ganados en suplementario por Argentina en la historia de los Mundiales . Dice algo…" (Verónica Brunati)
"Coraje de campeón, otra vez. Como máximo atributo. Un equipo de época. Una locura celeste y blanca. Ahora con Inglaterra. Todo puede pasar" (Marcelo Maller)
"Si había algo que le faltaba a este equipo es el partido contra Inglaterra. Y será en una semi del Mundial. La fe se sostiene en lo que supo dar y no en este torneo. Deberá jugar muchísimo mejor de lo que lo viene haciendo. Pero bueno. Otra vez llegará a los 7 (8) partidos" (Javier Lanza).