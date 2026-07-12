La Selección argentina extendió su récord con Scaloni como DT: la repercusión en las redes

"Veo muchos paralelismos entre esta Argentina y la de 1990. Por momentos no juega bien (los veo golpeados físicamente), pero sabe sufrir y sabe ganar. Golazo de Julián para seguir soñando" (Sebastián Christensen)

"Sufriendo es verdad, no jugando bien, es verdad. Pero también verdad es que Argentina está otra vez entre las 4 mejores selecciones del mundo. Y ahora las semifinales contra Inglaterra. Es de película. Y el que no salta es un inglés (Hernán Castillo)

"El equipo de nuestras vidas. Hablaremos sobre esta selección hasta el último de nuestros días. No habrá enfermedad ni deterioro que nos borre de la memoria este grupo humano inigualable" (Mauro Bajder)

"11 de 13 partidos ganados en suplementario por Argentina en la historia de los Mundiales . Dice algo…" (Verónica Brunati)

"Coraje de campeón, otra vez. Como máximo atributo. Un equipo de época. Una locura celeste y blanca. Ahora con Inglaterra. Todo puede pasar" (Marcelo Maller)

"Si había algo que le faltaba a este equipo es el partido contra Inglaterra. Y será en una semi del Mundial. La fe se sostiene en lo que supo dar y no en este torneo. Deberá jugar muchísimo mejor de lo que lo viene haciendo. Pero bueno. Otra vez llegará a los 7 (8) partidos" (Javier Lanza).