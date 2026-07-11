Centro de Messi y gol de Mac Allister para el 1-0 de la Selección argentina ante Suiza

Alexis Mac Allister fue el encargado de enloquecer a los miles de argentinos presentes en el estadio. Tras un centro perfecto de Lionel Messi desde el sector izquierdo, el mediocampista cabeceó en el primer palo y puso la pelota en el segundo.

El mediocampista del Liverpool había avisado antes. La fórmula fue la misma: córner del mejor jugador del mundo y el ex Boca apareció por el primer palo. En esta ocasión, desde el sector derecho.