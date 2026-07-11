Centro de Messi y gol de Mac Allister para el 1-0 de la Selección argentina ante Suiza

La Selección argentina logró lo que no pudo ante Egipto: abrir el marcador. Pasaron apenas 10 minutos en Kansas para que la Albiceleste ponga el 1-0 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Alexis Mac Allister puso el 1-0 para la Selección argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección argentina logró lo que no pudo ante Egipto: abrir el marcador. Pasaron apenas 10 minutos en Kansas para que la Albiceleste ponga el 1-0 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Alexis Mac Allister fue el encargado de enloquecer a los miles de argentinos presentes en el estadio. Tras un centro perfecto de Lionel Messi desde el sector izquierdo, el mediocampista cabeceó en el primer palo y puso la pelota en el segundo.
El mediocampista del Liverpool había avisado antes. La fórmula fue la misma: córner del mejor jugador del mundo y el ex Boca apareció por el primer palo. En esta ocasión, desde el sector derecho.
Con el gol de este sábado ante Suiza, Alexis Mac Allister sumó su segundo gol en una Copa del Mundo. El primero se dio en Qatar 2022, cuando le anotó a Polonia por la tercera fecha de la fase de grupos.