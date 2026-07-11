Galería de imágenes: así se vivió en Mendoza el duelo de la Selección Argentina con Suiza por el Mundial 2026

Los hinchas mendocinos no faltaron a la cita ya tradicional de hacer la previa y ver el partido en la avenida Arístides Villanueva, aprovechando la gran oferta gastronómica y las pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

Una vez consumado el triunfo comenzaron a converger autos y peatones desde los barrios del Gran Mendoza a la zona céntrica, a puro bocinazo y pirotecnia, cumpliendo el rito nacido en el Mundial '78, de ir a celebrar masivamente los triunfos al Kilómetro Cero de la ciudad de Mendoza.