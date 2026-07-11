La Selección Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la noche del sábado tuvo en el centro mendocino una fisonomía distinta, futbolera y a puro celeste y blanco.
MUNDIAL 2026
Galería de imágenes: así se vivió en Mendoza el duelo de la Selección Argentina con Suiza por el Mundial 2026
La Selección Argentina jugó este sábado por la noche contra Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 y los mendocinos coparon las calles
Los hinchas mendocinos no faltaron a la cita ya tradicional de hacer la previa y ver el partido en la avenida Arístides Villanueva, aprovechando la gran oferta gastronómica y las pantallas gigantes instaladas para la ocasión.
Una vez consumado el triunfo comenzaron a converger autos y peatones desde los barrios del Gran Mendoza a la zona céntrica, a puro bocinazo y pirotecnia, cumpliendo el rito nacido en el Mundial '78, de ir a celebrar masivamente los triunfos al Kilómetro Cero de la ciudad de Mendoza.