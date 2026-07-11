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MUNDIAL 2026

Galería de imágenes: así se vivió en Mendoza el duelo de la Selección Argentina con Suiza por el Mundial 2026

La Selección Argentina jugó este sábado por la noche contra Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 y los mendocinos coparon las calles

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Las mesas de la calle Arístides Villanueva se coparon de hinchas con los colores de la Selección Argentina, alentándola en los cuartos de final del Mundial 2026.

Las mesas de la calle Arístides Villanueva se coparon de hinchas con los colores de la Selección Argentina, alentándola en los cuartos de final del Mundial 2026.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La Selección Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la noche del sábado tuvo en el centro mendocino una fisonomía distinta, futbolera y a puro celeste y blanco.

Los hinchas mendocinos no faltaron a la cita ya tradicional de hacer la previa y ver el partido en la avenida Arístides Villanueva, aprovechando la gran oferta gastronómica y las pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

Una vez consumado el triunfo comenzaron a converger autos y peatones desde los barrios del Gran Mendoza a la zona céntrica, a puro bocinazo y pirotecnia, cumpliendo el rito nacido en el Mundial '78, de ir a celebrar masivamente los triunfos al Kilómetro Cero de la ciudad de Mendoza.

La Galería de Fotos de Argentina vs. Suiza

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

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