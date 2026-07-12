Resumen y goles del gran triunfo de la Selección argentina ante Suiza

En los primeros minutos del partido Suiza apretaba la salida albiceleste y no lo dejaba armar jugadas.

Hubo dos tiros de esquina de Lionel Messi y en el segundo vino el gol de Mac Allister. Leo la acarició desde la izquierda y el volante del Liverpool inglés puso el primero para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Después de la apertura del marcador la Selección argentina ganó en tranquilidad y comenzó a manejar el balón con mayor asiduidad.

Un tiro de Sow desde afuera del área era controlado sin problemas por el Dibu Martínez.

Pasaban los minutos y Argentina no pasaba zozobra, sin embargo el Dibu Martínez cortó justo abajo una incursión ofensiva de Embolo, que ingresó al área solo por el medio. En esa jugada el campeón del mundo no se mostró seguro.

Se iban al descanso y la Selección ganaba bien.

El complemento seguía con la misma tónica, con el elenco nacional manejando la pelota y controlando el encuentro.

Un cabezazo de Embolo era atajado en gran forma por Martínez.

Dos tapadas del Dibu encendían las alarmas del combinado argentino, que los dejaba venir a los europeos.

Ndoye empataba al entrar solo por la izquierda y se le complicaba el partido a los orientados por Scaloni.

El juez le sacaba amarilla a Paredes, pero a instancias del VAR le anulaban la tarjeta y Embolo se iba con roja por simulación.

Un tiro de Messi se iba desviado y un taco del ingresado Lautaro Martínez era atajado por Kobel.

Un tiro del ingresado Almada era controlado por Kobel en el primer tiempo suplementario.

Hasta que a los 112 minutos Julián Álvarez marcaba un hermoso gol y Argentina se iba a la semifinal del Mundial.

Lautaro Martínez sellaba el triunfo y ahora al elenco nacional lo espera Inglaterra.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras eliminar a Suiza, la Selección argentina se medirá con Inglaterra por una de las semifinales de la Copa del Mundo. El partido se jugará el próximo miércoles a las 16 de Argentina.