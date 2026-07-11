Godoy Cruz, entre las 10 mejores ciudades de Argentina para criar a los chicos

Qué evalúa el Índice NIDO

El Índice NIDO busca identificar qué ciudades ofrecen mejores oportunidades para que los niños crezcan en un entorno saludable y seguro.

Para ello considera variables como:

acceso a servicios de salud;

oferta educativa;

disponibilidad y calidad de espacios verdes;

condiciones socioeconómicas de las familias;

infraestructura urbana y calidad del entorno.

La combinación de estos factores permite medir el potencial de cada ciudad para acompañar el desarrollo infantil desde los primeros años de vida.

El reconocimiento al bienestar infantil

Tras conocerse los resultados, el intendente Diego Costarelli aseguró que la distinción refleja una política pública sostenida en el tiempo.

"Este reconocimiento es el resultado de un modelo de gestión que planifica a largo plazo. En Godoy Cruz entendemos que invertir en espacios públicos de calidad, fortalecer los centros de salud municipales y garantizar entornos educativos seguros no son gastos, sino inversiones en el futuro de nuestra comunidad", afirmó.

El jefe comunal también sostuvo que el reconocimiento "compromete a seguir trabajando con el mismo orden y la misma exigencia" y remarcó que el objetivo es que las familias encuentren en el departamento un lugar donde los chicos puedan crecer con oportunidades.

Además, señaló que integrar el top 10 nacional "refleja el impacto real del Modelo Godoy Cruz", basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la infraestructura y los espacios verdes.

Otros logros

El reconocimiento llega pocos meses después de que el municipio recibiera el Sello de Calidad en Primera Infancia, otorgado por la Red de Innovación Local (RIL), una distinción destinada a gobiernos que implementan políticas integrales para el bienestar de niñas y niños.

Desde la comuna sostuvieron que ambas distinciones reflejan una estrategia que articula acciones en salud, educación, desarrollo humano, espacios públicos y acompañamiento a las familias.

El resultado del Índice NIDO vuelve a colocar a Godoy Cruz entre los municipios mejor posicionados del país en materia de políticas para la primera infancia, un aspecto que cada vez cobra mayor relevancia en la planificación urbana y el diseño de ciudades orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.