La oficina del Registro Civil ubicada en el Híper Libertad de Godoy Cruz brinda atención al público los sábados, domingos y feriados de 8 a 14:30. Para realizar cualquier trámite es obligatorio solicitar un turno previo mediante la aplicación Mendoza por Mí.
Trámites ágiles
El Registro Civil de Godoy Cruz ofrece atención los fines de semana y feriados con turno on-line
La medida busca facilitar el acceso a los ciudadanos que no pueden asistir los días hábiles. Se validarán únicamente las citas previas digitales
La atención durante los fines de semana y feriados forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección del Registro Civil para ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso a trámites esenciales. De esta manera, se ofrece una alternativa cómoda para quienes no pueden concurrir a las oficinas durante los días hábiles.
¿Qué trámites se pueden realizar?
En esta sede especial se pueden gestionar tanto modalidades tradicionales como urgentes:
- Documento Nacional de Identidad (DNI): Trámites comunes y exprés.
- Pasaporte: Trámites comunes y exprés.
Datos clave de la atención
- Ubicación: Híper Libertad (Joaquín V. González 450, Godoy Cruz).
- Horario: Sábados, domingos y feriados de 8:00 a 14:30.
- Requisito obligatorio: La asignación de turnos se realiza exclusivamente mediante la aplicación Mendoza por Mí.