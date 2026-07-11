El Registro Civil de Godoy Cruz ofrece atención los fines de semana y feriados con turno on-line

La atención durante los fines de semana y feriados forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección del Registro Civil para ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso a trámites esenciales. De esta manera, se ofrece una alternativa cómoda para quienes no pueden concurrir a las oficinas durante los días hábiles.

El Registro Civil abre los fines de semana en Godoy Cruz para tramitar DNI y pasaporte

¿Qué trámites se pueden realizar?

En esta sede especial se pueden gestionar tanto modalidades tradicionales como urgentes: