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Trámites ágiles

El Registro Civil de Godoy Cruz ofrece atención los fines de semana y feriados con turno on-line

La medida busca facilitar el acceso a los ciudadanos que no pueden asistir los días hábiles. Se validarán únicamente las citas previas digitales

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Con turno on-line, el Registro Civil ofrece atención los fines de semana y feriados

Con turno on-line, el Registro Civil ofrece atención los fines de semana y feriados

La oficina del Registro Civil ubicada en el Híper Libertad de Godoy Cruz brinda atención al público los sábados, domingos y feriados de 8 a 14:30. Para realizar cualquier trámite es obligatorio solicitar un turno previo mediante la aplicación Mendoza por Mí.

La atención durante los fines de semana y feriados forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección del Registro Civil para ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso a trámites esenciales. De esta manera, se ofrece una alternativa cómoda para quienes no pueden concurrir a las oficinas durante los días hábiles.

El Registro Civil abre los fines de semana en Godoy Cruz para tramitar DNI y pasaporte

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¿Qué trámites se pueden realizar?

En esta sede especial se pueden gestionar tanto modalidades tradicionales como urgentes:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI): Trámites comunes y exprés.
  • Pasaporte: Trámites comunes y exprés.
El Registro Civil sumó atención los días no hábiles para tramitar DNI y pasaporte

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Datos clave de la atención

  • Ubicación: Híper Libertad (Joaquín V. González 450, Godoy Cruz).
  • Horario: Sábados, domingos y feriados de 8:00 a 14:30.
  • Requisito obligatorio: La asignación de turnos se realiza exclusivamente mediante la aplicación Mendoza por Mí.
FUENTE: Prensa Mendoza

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