Si rechinas o aprietas los dientes en la noche, te contamos qué significa y cómo evitarlo

En la noche, en cambio, necesitamos desconectar del control mental para sacar afuera lo que está atrapado, sobre todo cuando no hemos podido decir o hacer algo necesario para nosotros: ahí aparece el bruxismo. Entre sus significados principales tenemos:

Estás viviendo situaciones de estrés.

Son palabras que no salen, casos en los que no te pudiste defender, vivir una situación problemática o de tensión.

El conflicto base del bruxismo es no poder o no ser capaz de decir o hacer algo necesario.

Apretar los dientes es una de las formas automáticas en las que nuestro cuerpo expresa la rabia.

es una de las formas automáticas en las que nuestro cuerpo expresa la rabia. Sentir miedo o inseguridad hace que apretar los dientes sea una forma de relajarse o calmar la angustia.

El bruxismo nocturno se presenta sin señales claras hasta que aparecen el desgaste dental y el dolor mandibular.

Algunos hábitos para evitar rechinar los dientes de noche

Las consecuencias del bruxismo pueden ser clave a la hora de dormir bien, por eso, tratarlo o evitarlo es fundamental. Primero, controlar el estrés y la ansiedad es primordial. Evitar la cafeína, alcohol, tabaco y otras sustancias estimulantes por la noche junto con practicar una rutina relajante antes de acostarse sirve mucho para evitar el rechinar de los dientes.

Además, cuidar los hábitos de sueño, disminuir comidas pesadas, evitar pantallas y no masticar chicle ni forzar la mandíbula son algunos de los hábitos que hay que practicar.