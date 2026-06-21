Cerca de los dientes: ¿cuál es la parte del cuerpo que se regenera y recupera su forma original?

¿Qué función cumple esta parte de la boca en nuestro cuerpo?

El paladar es una cavidad oral ubicada en la zona de los dientes superiores. Funciona como una barrera móvil que separa la boca de las vías nasales.

Esta parte del cuerpo moldea y articula diferentes partes y funciones del organismo. Su existencia es vital para la respiración, para masticar alimentos, succionar, tragar comida y para articular sonidos al hablar.

El paladar se recupera rápido luego de tratamientos quirúrgicos.

Hay dos partes que dividen a esta zona del cuerpo y la boca: el paladar duro y el paladar blando . El primero está ubicado en la parte delantera, cercana a los dientes, y el segundo en la parte trasera, compuesto de tejido blando.

Cercano a los dientes: ¿por qué el paladar se regenera?

La cicatrización del paladar es un proceso rápido que se puede percibir, por ejemplo, cuando se sufre algún daño en esta parte del cuerpo o cuando se extrae una porción para realizar injertos de encía u otros tratamientos.

Esta zona cercana a los dientes se regenera rápido por dos razones: porque tiene una alta concentración de células madre epiteliales y porque posee una gran irrigación sanguínea . Por eso el paladar vuelve a su estado original a los pocos días y recupera incluso sus rugosidades características, casi sin dejar marca.

En una o dos semanas los tejidos del paladar ya están casi regenerados, aunque depende del tipo de lesión o tratamiento que se haya realizado. Es una parte del cuerpo que recobra su estructura completa casi sin cicatrices.

A las dos semanas de un injerto, por ejemplo, el paladar ya está casi completo.

La piel también tiene una cicatrización buena y otras partes del cuerpo también se regeneran bien. Un gran ejemplo es el hígado, un tejido que puede restaurar su masa original.

¿Qué partes del cuerpo no se regeneran? Los dientes son incapaces de regenerarse, por ejemplo. Una vez que el esmalte y la dentina se dañan permanentemente, no vuelven a su estado original. Algunas zonas del corazón, sistema nervioso, ojos y oídos tampoco se regeneran.