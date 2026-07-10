La intendenta de la Ciudad de San Juan se interesó por el sistema de seguridad de Godoy Cruz

La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, visitó el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Godoy Cruz para conocer el funcionamiento del modelo integral de seguridad que desarrolla el municipio que conduce Diego Costarelli.
"La recorrida permitió intercambiar experiencias y analizar herramientas que fortalecen la prevención del delito y la convivencia ciudadana", informaron desde la comuna godoicruceña.
Funcionarios anfitriones presentaron el trabajo que se realiza desde el Centro de Monitoreo, una de las principales herramientas con las que cuenta el departamento para realizar un seguimiento permanente de la actividad urbana y brindar una respuesta rápida ante situaciones que requieren intervención.
Interés sanjuanino por el plan godoicruceño
La delegación de San Juan conoció el funcionamiento del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC), el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el esquema de patrullaje conjunto Godoy Cruz + Policía. Estas iniciativas conforman una estrategia integral que combina tecnología, análisis de datos, coordinación institucional y participación de los vecinos.
"El sistema de seguridad de Godoy Cruz se construye a partir de una mirada preventiva, donde la participación ciudadana ocupa un lugar central. La información generada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana permite identificar problemáticas, planificar acciones y optimizar los recursos destinados al cuidado de los vecinos", indicaron en Godoy Cruz.
A ello se suma el Sistema de Alerta Comunitaria, que fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, además del patrullaje junto con la Policía, que refuerza la presencia territorial y mejora la capacidad de respuesta ante distintos tipos de incidentes.
Hace tiempo, el municipio sanjuanino sigue de cerca la experiencia desarrollada por Godoy Cruz y busca incorporar prácticas que contribuyan a fortalecer la seguridad de sus vecinos.