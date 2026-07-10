La intendenta de la Ciudad de San Juan se interesó por el sistema de seguridad de Godoy Cruz

En el Centro de Moinitoreo de Godoy Cruz le explicaron a la intendenta sanjuanina cómo funciona el programa. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz.

Interés sanjuanino por el plan godoicruceño

La delegación de San Juan conoció el funcionamiento del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC), el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el esquema de patrullaje conjunto Godoy Cruz + Policía. Estas iniciativas conforman una estrategia integral que combina tecnología, análisis de datos, coordinación institucional y participación de los vecinos.

"El sistema de seguridad de Godoy Cruz se construye a partir de una mirada preventiva, donde la participación ciudadana ocupa un lugar central. La información generada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana permite identificar problemáticas, planificar acciones y optimizar los recursos destinados al cuidado de los vecinos", indicaron en Godoy Cruz.

A ello se suma el Sistema de Alerta Comunitaria, que fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, además del patrullaje junto con la Policía, que refuerza la presencia territorial y mejora la capacidad de respuesta ante distintos tipos de incidentes.

Hace tiempo, el municipio sanjuanino sigue de cerca la experiencia desarrollada por Godoy Cruz y busca incorporar prácticas que contribuyan a fortalecer la seguridad de sus vecinos.