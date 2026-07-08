Ordenaron investigar como homicidio el caso del hombre acusado de dejar morir de hambre a su padre

La jueza María Cristina Pietrasanta rechazó la realización del juicio abreviado por estar en desacuerdo con la calificación legal del hecho. Según comentaron fuentes judiciales, la magistrada consideró que se investiga si Sergio Moran no cometió un homicidio en comisión por omisión, es decir, que dejar morir a su padre fue el equivalente a un asesinato. En ese caso, la escala penal se elevaría a prisión perpetua.

Tras el fallo de este miércoles, la causa por la muerte de hombre de 72 años seguirá en manos de la Fiscalía que deberá profundizar las pericias médicas sobre la causa del fallecimiento y los últimos meses con vida de la víctima.

El padre abandonado hasta morir

En la mañana del 10 de mayo de 2025, vecinos de un barrio de Godoy Cruz escucharon a un hombre de 72 años gritar por la ventana "tengo hambre". Personal policial y una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias se trasladaron hasta ese domicilio ubicado en calle Javier Morales 2038, en las inmediaciones del carril Cervantes.

Efectivamente, en el lugar estaba Francisco Carlos Moran en condiciones inhumanas. Eran evidentes la falta de higiene en el lugar y en el cuerpo del hombre, además de la ausencia de alimentos en la propiedad.

El padre terminó muriendo en la Clínica Santa Clara. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

La víctima fue trasladada a la Clínica Santa Clara. Le diagnosticaron neumonía, desnutrición y hematomas. Murió en la madrugada del 12 de mayo por "insuficiencia respiratoria aguda por edema de pulmón y bronconeumonía".

La Fiscalía comenzó a investigar la muerte y los testigos fueron claros: la víctima fatal convivía con su hijo en ese domicilio y era quien lo tenía a su cargo. Las autoridades emitieron una orden de captura pero Sergio Moran se mantuvo en la clandestinidad durante un año. El 24 de mayo pasado fue detectado en Godoy Cruz mediante el sistema de reconocimiento facial. Fue detenido e imputado por la muerte de su padre.