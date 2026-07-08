Procesaron al dueño de Manaos por una presunta evasión tributaria y le embargaron $250.000.000

Procesaron a Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos.

En la resolución, el magistrado decidió que Canido continúe el proceso en libertad, al dictar el procesamiento sin prisión preventiva. Al mismo tiempo, ordenó un embargo preventivo de $250 millones sobre los bienes del empresario, con el objetivo de garantizar el eventual cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso.

La misma medida fue adoptada contra Refres Now S.A., cuyos bienes también quedaron embargados hasta cubrir la suma de $250 millones.

Según surge del fallo judicial, tanto Canido como la empresa están siendo investigados por un presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA y continuará su trámite en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, donde se deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los imputados.

La respuesta de Canido

En medio de la investigación judicial, Orlando Canido habló sobre la reciente compra de la marca Cunnington y se refirió con ironía a la causa en su contra.

El empresario aseguró que la adquisición se concretó "en efectivo, de contado" y sostuvo que respondió a una estrategia para eliminar a uno de sus principales competidores en el mercado de las gaseosas.

"Hablé con el número dos de Cunnington y le dije: 'Te conviene vendérmela a mí'. Fuimos al banco e hicimos la operación en efectivo, de contado", relató durante una entrevista en La Fábrica del Podcast.

Consultado por la investigación judicial, Canido respondió entre risas: "En los diarios dice que evadí como mil millones. Bueno, entonces pensé dónde pongo esa plata; fui y compré Cunnington, y en blanco la compré".

Según explicó, cuando comenzó a fabricar Manaos, hace más de dos décadas, había 43 empresas de gaseosas en el país y actualmente quedan 6.

"Hoy, en Buenos Aires, somos dos: Manaos, con el 85% del mercado, y Cunnington, con el 15%", afirmó.

Canido también reveló que decidió avanzar con la compra luego de enterarse de que la marca podía quedar en manos de una compañía internacional.

"Me había enterado de que la iba a comprar Heineken. Ahí iba a ser una guerra con mucho más poder de fuego, así que fui a hablar con Guillermo Raed y le dije: 'A vos te conviene vendérmela a mí porque así no quedan más marcas en Argentina'", concluyó.

El otro frente judicial de Manaos

Manaos tuvo un duro revés judicial en abril de este año al fracasar por el intento de llevar a la Corte el caso por la millonaria indemnización por despido de un trabajador de Mendoza.

La Suprema Corte de Justicia decidió no conceder el recurso extraordinario, apoyada en 5 ejes clave. Con esa negativa, el demandante quedó finalmente en condiciones de ejecutar la histórica sentencia y cobrar los casi $900.000.000 –entre capital e intereses- que fijó la Justicia.

La millonaria indemnización que tiene que pagar Manaos.

El plazo es de 5 días hábiles, los mismos que la fabricante de la gaseosa, la firma Refres Now SA, tiene para interponer un último y excepcional recurso.