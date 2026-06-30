Un padre latinoamericano planeó el asesinato de su hijo con una IA: el FBI lo descubrió y fue detenido

La policía detuvo al padre un día antes del asesinato planeado.

Los investigadores descubrieron métodos espeluznantes durante el análisis de los chats mediados por inteligencia artificial. El acusado analizó opciones crueles para matar al niño, como asfixia, armas de fuego o envenenamiento. Los expedientes también mencionaron un intento por contratar a un sicario por cincuenta mil reales, quien rechazó la oferta al conocer la edad del objetivo.

Amenazas

El motivo principal del homicidio radicó en la intención de evadir la cuota alimentaria correspondiente al menor. Las transcripciones virtuales sumaron agravantes terribles, ya que el individuo también amenazó con perpetrar ataques violentos contra escuelas, iglesias o funcionarios gubernamentales.

La notificación llegó a territorio sudamericano el 16 de junio. Tres días después, los efectivos policiales concretaron la captura preventiva. La detención ocurrió exactamente veinticuatro horas antes de la fecha fijada por el criminal para cometer el asesinato.

El detenido negó sus intenciones reales ante la justicia durante los primeros interrogatorios. El detective Brenno Andrade explicó los pasos a seguir para esclarecer los hechos: "Confirmó haber realizado la investigación, pero negó tener intención alguna de llevar a cabo los actos. Ahora compararemos los datos obtenidos de las conversaciones con el contenido extraído del teléfono móvil incautado. El objetivo es verificar si se llevó a cabo alguna acción efectiva para contratar a terceros o para cometer los delitos mencionados".