Un padre latinoamericano planeó el asesinato de su hijo con una IA: el FBI lo descubrió y fue detenido

Las autoridades de Brasil arrestaron a un hombre de 36 años por planificar el homicidio de un familiar directo. El padre intentó orquestar la muerte del menor desde Farturinha, una pequeña localidad rural ubicada en Espírito Santo. La intervención policial salvó al hijo de ocho años.
El macabro plan del padre
El sujeto usó las plataformas digitales como un diario íntimo para detallar los pormenores del futuro ataque. Los sistemas de seguridad de Chat GPT detectaron las amenazas concretas contra la vida del niño. Los especialistas de OpenAI alertaron sobre el riesgo inminente mediante un aviso urgente.
El FBI recibió la notificación formal en Estados Unidos. Los agentes norteamericanos derivaron los datos al Ministerio de Justicia brasileño con suma rapidez. La información cruzó las fronteras a tiempo para organizar un operativo policial exitoso contra el responsable del inminente crimen.
Los investigadores descubrieron métodos espeluznantes durante el análisis de los chats mediados por inteligencia artificial. El acusado analizó opciones crueles para matar al niño, como asfixia, armas de fuego o envenenamiento. Los expedientes también mencionaron un intento por contratar a un sicario por cincuenta mil reales, quien rechazó la oferta al conocer la edad del objetivo.
Amenazas
El motivo principal del homicidio radicó en la intención de evadir la cuota alimentaria correspondiente al menor. Las transcripciones virtuales sumaron agravantes terribles, ya que el individuo también amenazó con perpetrar ataques violentos contra escuelas, iglesias o funcionarios gubernamentales.
La notificación llegó a territorio sudamericano el 16 de junio. Tres días después, los efectivos policiales concretaron la captura preventiva. La detención ocurrió exactamente veinticuatro horas antes de la fecha fijada por el criminal para cometer el asesinato.
El detenido negó sus intenciones reales ante la justicia durante los primeros interrogatorios. El detective Brenno Andrade explicó los pasos a seguir para esclarecer los hechos: "Confirmó haber realizado la investigación, pero negó tener intención alguna de llevar a cabo los actos. Ahora compararemos los datos obtenidos de las conversaciones con el contenido extraído del teléfono móvil incautado. El objetivo es verificar si se llevó a cabo alguna acción efectiva para contratar a terceros o para cometer los delitos mencionados".