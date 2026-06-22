Familia del Horror en Junín: investigan si la madre fue cómplice de los abusos sexuales incestuosos

El padre de familia que era el principal sospechoso de los abusos sexuales.

Investigan a la madre de la Familia del Horror

Otra de las hijas de Cacha también presentó una denuncia en los últimos días. Dijo que desde los 6 hasta los 10 años fue abusada sexualmente por el hombre. Pero no sólo eso, sino que era su madre quien la obligaba a acostarse con el agresor. Incluso que era golpeada y arrastrada de los pelos cuando se negaba.

Esta nueva víctima, al igual que su hermana que realizó la primera denuncia, recordó que le daban sedantes al momento de los abusos sexuales. En su caso, explicó que le hacían tomar un jugo de frutas que la dejaba somnolienta. También amplió que a sus 15 años quedó embarazada producto de las agresiones sexuales pero que su madre la golpeó hasta tal punto de hacerle perder el bebé.

La Fiscalía de Junín todavía no imputó a Cacha por estos nuevos hechos, así como tampoco a la madre de familia. Según explicaron fuentes judiciales, se están recabando más pruebas pero todo parece indicar que los hechos se encuentran prescriptos por el paso del tiempo.

Cacha y sus dos hijos, uno de ellos policía, están detenidos por los abusos sexuales.

Los otros abusos sexuales dentro del clan familiar

La primera causa de abuso sexual en el seno de la Familia del Horror apuntó contra un hermano del clan, quien fue denunciado por una de sus propias hijas. En ese expediente, la víctima relató no sólo sufrir agresiones sexuales sino también graves maltratos físicos, tanto ella como sus hermanitos.

Otra de las hijas de la familia, de 35 años, rompió el silencio en los primeros meses de este año motivada por el develamiento que había hecho su sobrina. Dijo que al menos entre los años 2014 y 2015 sufrió varios abusos sexuales, generalmente cuando se encontraba sedada porque su padre la obligaba a tomar medicamentos. Cuando se despertaba, se encontraba en ocasiones semidesnuda y con sus partes íntimas mojadas.

La primera investigación apuntó contra Cacha, el progenitor de la denunciante. Debido a que la víctima dudaba sobre la paternidad de su hijo de 10 años, se ordenó una extracción de ADN para determinar si el padre era el abuelo. El cotejo dio resultado negativo respecto a ese hombre, pero los especialistas detectaron que la paternidad era compatible con otro integrante de la familia.

No fue difícil descubrir con quién. El match dio positivo con un registro genético que ya estaba cargado en la base de datos: el de su hermano de 29 años, que al ser personal policial se encontraba su perfil de ADN cargado en el sistema. El hombre, que prestaba servicios en la Policía Rural, fue detenido e imputado por el abuso sexual.