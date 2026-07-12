Los mejores memes del partido de la Selección argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

A medida que fueron pasando los minutos, llegaron las primeras emociones, como el tanto de Alexis Mac Allister cuando apenas iban un puñado de minutos en el partido.

Luego, con el gol de Suiza para el empate y la expulsión de Embolo, los memes volvieron una vez más a concentrarse en el sufrimiento de los hinchas argentinos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Luego de haber conseguido puntaje ideal en el Grupo J, y de dejar en el camino a Cabo Verde en el alargue y a Egipto de forma agónica, la Selección argentina superó con éxito la tercera de las instancias de mano a mano del Mundial 2026. Durante la jornada de este sábado superó a Suiza y ahora espera por Inglaterra.

Tras dejar en el camino a su rival europeo, el cual venía de dejar en el camino a Colombia por penales, la Albiceleste logró meterse entre los cuatro mejores de la competencia. En la próxima fase afrontará un tremendo mano a mano ante los británicos.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Kansas City Stadium, la Selección argentina jugará el martes 14 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con Inglaterra se disputará en el Kansas City Stadium.