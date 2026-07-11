"A mí hablame bien": Messi estalló contra el árbitro en pleno partido ante Suiza

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”.



Lionel Messi, al árbitro portugués. pic.twitter.com/zDjNpVn3Q9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Minutos antes del incidente, Messi había sido determinante en la apertura del marcador al asistir con precisión a Alexis Mac Allister, quien convirtió el primer gol del encuentro que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Con esa jugada, el "10" sumó una nueva participación directa en un gol durante el Mundial 2026 y ratificó su influencia en el rendimiento de la Selección argentina, que busca un lugar en las semifinales del certamen.

Inglaterra espera en semifinales

En un emotivo, dinámico y cambiante partido, la Selección de Inglaterra le ganó a su par de Noruega en Miami en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El volante ofensivo Jude Bellingham, dio vuelta el partido con un doblete en el duelo que se extendió al tiempo suplementario, tras finalizar 1 a 1.

De mantenerse el resultado en favor de la Scaloneta, Argentina enfrentará a los ingleses en las semifinales, en un partido que se jugaría el próximo miércoles, 15 de junio, desde las 16.