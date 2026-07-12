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Mundial 2026: así quedaron conformadas las semifinales

Este sábado se bajó la persiana de una nueva etapa de playoffs. El próximo martes comenzarán a disputarse las semifinales del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
España le ganó a Bélgica y está en semifinales.

España le ganó a Bélgica y está en semifinales.

El Mundial 2026 no da respiro. Tras la finalización de los cuartos de final, donde Bélgica, Noruega, Marruecos y Suiza se despidieron de la competencia, se pondrán en marcha las semifinales de la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, 14 de julio, se pondrá en marcha una nueva instancia de playoffs con un partido que promete ser apasionante: Francia y España se verán las caras por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

Francia enfrentará a España en una de las semifinales del Mundial 2026.

Francia enfrentará a España en una de las semifinales del Mundial 2026.

Días y horarios de los cuartos de final del Mundial

Luego de los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final, que en el actual Mundial 2026 se convirtió en la tercera instancia de mano a mano, son cuatro los equipos que siguen con vida (comenzaron 48).

Las semifinales de la Copa del Mundo iniciarán este martes, 14 de julio, y llegarán a su fin un día más tarde. Es decir, el miércoles 15. Allí terminarán de conocerse a los clasificados a la gran final del torneo. Es decir, solo dos países continuarán en carrera por alzarse con el título.

Inglaterra eliminó, en el alargue, a Noruega.

Inglaterra eliminó, en el alargue, a Noruega.

Los días y horarios de los partidos son los siguientes:

  • Francia vs. España - Martes 14 de julio - 16hs - AT&T Stadium
  • Inglaterra vs. Argentina - Miércoles 15 de julio - 16hs - Mercedes-Benz Stadium

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