Mundial 2026: así quedaron conformadas las semifinales

Este martes, 14 de julio, se pondrá en marcha una nueva instancia de playoffs con un partido que promete ser apasionante: Francia y España se verán las caras por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

Francia enfrentará a España en una de las semifinales del Mundial 2026.

Días y horarios de los cuartos de final del Mundial

Luego de los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final, que en el actual Mundial 2026 se convirtió en la tercera instancia de mano a mano, son cuatro los equipos que siguen con vida (comenzaron 48).