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MUNDIAL 2026

Erling Haaland hace historia: trepó como máximo goleador y metió a Noruega en cuartos de final

El astro de la Selección de Noruega metió por primera vez a su equipo en cuartos de final de un Mundial y sumó 7 goles para alcanzar a Messi y Mbappé

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Bestia. En cuatro partidos ya sumó 7 goles y llevó a Noruega a jugar por primera vez los cuartos de final en este Mundial 2026.

La Bestia. En cuatro partidos ya sumó 7 goles y llevó a Noruega a jugar por primera vez los cuartos de final en este Mundial 2026.

Con el doblete que logró Erling Haaland para el triunfo por 2 a 1 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el delantero del Manchester City suma 7 anotaciones en el certamen, donde alcanzó e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El festejo para jugador de 25 años, nacido en Leeds, Inglaterra, cuando su padre Alf-Inge Håland jugaba para el Leeds United, es doble, ya que con sus goles a Brasil llevó al equipo escandinavo a los cuartos de final por primera vez en su historia en el Mundial 2026.

Imparable arriba. El cabezazo, aprovechando sus 1,90 metros de altura, Erling Haaland es una de las figuras de esta Copa Mundial de F&uacute;tbol 2026.

Imparable arriba. El cabezazo, aprovechando sus 1,90 metros de altura, Erling Haaland es una de las figuras de esta Copa Mundial de Fútbol 2026.

Erling Haaland entre los máximos goleadores

Erling Halland pudo concretar dos goles este domingo frente a Brasil, a los 79' y 90' del partido disputado en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

Erling Haaland juega su primer mundial en la selección mayor, en la que debutó el 5 de septiembre de 2019, luego de un triunfal paso por la Selección Sub 20 de su país en el Mundial de Polonia, donde obtuvo el Botín de Oro, al anotar 9 tantos en la competencia juvenil de la FIFA.

La Selección de Noruega juega su cuarta participación mundialista, luego de las ediciones de Francia 1938 y 1998 (donde llegó a octavos de final), y Estados Unidos 1994.

Cómo reaccionaron las redes sociales tras la actuación de Erling Haaland

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