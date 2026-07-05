Con el doblete que logró Erling Haaland para el triunfo por 2 a 1 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el delantero del Manchester City suma 7 anotaciones en el certamen, donde alcanzó e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Erling Haaland hace historia: trepó como máximo goleador y metió a Noruega en cuartos de final
El astro de la Selección de Noruega metió por primera vez a su equipo en cuartos de final de un Mundial y sumó 7 goles para alcanzar a Messi y Mbappé
El festejo para jugador de 25 años, nacido en Leeds, Inglaterra, cuando su padre Alf-Inge Håland jugaba para el Leeds United, es doble, ya que con sus goles a Brasil llevó al equipo escandinavo a los cuartos de final por primera vez en su historia en el Mundial 2026.
Erling Haaland entre los máximos goleadores
Erling Halland pudo concretar dos goles este domingo frente a Brasil, a los 79' y 90' del partido disputado en el estadio Metlife de Nueva Jersey.
Erling Haaland juega su primer mundial en la selección mayor, en la que debutó el 5 de septiembre de 2019, luego de un triunfal paso por la Selección Sub 20 de su país en el Mundial de Polonia, donde obtuvo el Botín de Oro, al anotar 9 tantos en la competencia juvenil de la FIFA.
La Selección de Noruega juega su cuarta participación mundialista, luego de las ediciones de Francia 1938 y 1998 (donde llegó a octavos de final), y Estados Unidos 1994.