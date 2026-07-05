Erling Haaland hace historia: trepó como máximo goleador y metió a Noruega en cuartos de final

El festejo para jugador de 25 años, nacido en Leeds, Inglaterra, cuando su padre Alf-Inge Håland jugaba para el Leeds United, es doble, ya que con sus goles a Brasil llevó al equipo escandinavo a los cuartos de final por primera vez en su historia en el Mundial 2026.

Imparable arriba. El cabezazo, aprovechando sus 1,90 metros de altura, Erling Haaland es una de las figuras de esta Copa Mundial de Fútbol 2026.

Erling Haaland entre los máximos goleadores

Erling Halland pudo concretar dos goles este domingo frente a Brasil, a los 79' y 90' del partido disputado en el estadio Metlife de Nueva Jersey.