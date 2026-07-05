Lionel Messi condujo a sus 39 años a la Selección Argentina a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, mientras que el hincha de fútbol sueña con duelos épicos entre los grandes astros, y este domingo, el noruego Erling Haaland entró en ese olimpo de futbolistas elegidos.
Qué debería pasar para que se dé un duelo entre Lionel Messi y Erling Haaland en el Mundial 2926
Con la clasificación histórica de Noruega a cuartos de final, la Selección Argentina con Lionel Messi podría cruzarse con la Noruega de Erling Haaland
Con el fixture y las eliminaciones en playoffs ocurridas, Lionel Messi y Erling Haaland, podrían enfrentarse por primera vez en una Copa del Mundo recién en las semifinales del certamen ecuménico de la FIFA que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos.
Cómo podrían cruzarse Lionel Messi y Erling Haaland en el Mundial 2026
Para que se produzca el choque entre el actual capitán del Inter Miami y el goleador del Manchester City, tanto la Selección Argentina como Noruega deberán superar dos eliminatorias más en la fase de mata-mata.
El camino de Argentina para llegar al duelo con Haaland
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni deberá primero superar a Egipto en los octavos de final, rival al que enfrentará este martes en Atlanta.
Si logra avanzar, en los cuartos de final tendrá un desafío aún más exigente: enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.
Recién si supera ambos compromisos, la Albiceleste conseguirá el boleto a las semifinales, donde podría aparecer el equipo liderado por Haaland.
El camino de Noruega para probarse con Lionel Messi & Co.
Noruega ya aseguró su lugar en los cuartos de final y quedó a dos partidos de una histórica clasificación entre los cuatro mejores del torneo.
Para avanzar a las semifinales deberá vencer al ganador del duelo entre Inglaterra y México, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de esa llave.
Si los noruegos se imponen, el esperado enfrentamiento con Messi quedará servido, si es que Argentina avanza.
Sería un duelo inédito en este Mundial 2026
Aunque las selecciones de Noruega y Argentina son referentes de distintas generaciones y se enfrentaron en competiciones de clubes, Messi y Haaland (ha jugado sólo tres mundiales antes) nunca se cruzaron en un Mundial.
Por eso, un eventual choque en las semifinales tendría un enorme atractivo. De un lado estaría el capitán argentino, que disputa lo que podría ser su último Mundial; del otro, el goleador noruego, uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad y que busca llevar a su selección a una campaña histórica.