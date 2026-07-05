Qué debería pasar para que se dé un duelo entre Lionel Messi y Erling Haaland en el Mundial 2926

Lionel Messi, el conductor de la Selección Argentina.

El camino de Argentina para llegar al duelo con Haaland

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni deberá primero superar a Egipto en los octavos de final, rival al que enfrentará este martes en Atlanta.

Si logra avanzar, en los cuartos de final tendrá un desafío aún más exigente: enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

Recién si supera ambos compromisos, la Albiceleste conseguirá el boleto a las semifinales, donde podría aparecer el equipo liderado por Haaland.

Erling Haaland fue el verdugo de Brasil en el choque por octavos de final del Mundial 2026 y enfrentó a Vinicius y a un disminuido Neymar.

El camino de Noruega para probarse con Lionel Messi & Co.

Noruega ya aseguró su lugar en los cuartos de final y quedó a dos partidos de una histórica clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

Para avanzar a las semifinales deberá vencer al ganador del duelo entre Inglaterra y México, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de esa llave.

Si los noruegos se imponen, el esperado enfrentamiento con Messi quedará servido, si es que Argentina avanza.

Sería un duelo inédito en este Mundial 2026

Aunque las selecciones de Noruega y Argentina son referentes de distintas generaciones y se enfrentaron en competiciones de clubes, Messi y Haaland (ha jugado sólo tres mundiales antes) nunca se cruzaron en un Mundial.

Por eso, un eventual choque en las semifinales tendría un enorme atractivo. De un lado estaría el capitán argentino, que disputa lo que podría ser su último Mundial; del otro, el goleador noruego, uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad y que busca llevar a su selección a una campaña histórica.