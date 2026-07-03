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16avos de final Copa del Mundo 2026

Lionel Messi, tras la ajustada victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde: "Hicimos un desgaste muy grande"

Lionel Messi analizó el partido de la Selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final por la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi analizó la victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

Messi analizó la victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

Lionel Messi fue el jugador destacado del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Luego de recibir el premio, el 10 analizó el duro encuentro ante el elenco africano que le dejó el boleto a los octavos de final.

"Sabíamos que iba un partido muy difícil. En la Copa del Mundo, nadie te regala nada, esto es el mata-mata. Esto es muy igualado y complicado. Nostros perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas. Todos los partidos van a ser dificilísimos, hoy hicimos un desgaste muy grande, jugando bien o jugando mal, siempre lo hicimos", señaló el capitán de la Selección argentina tras el triunfo ante Cabo Verde.

Messi fue el MVP del partido entre la Selecci&oacute;n argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Messi fue el MVP del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

En su análisis, Messi añadió: "Más allá del pase. Tendremos que sacar las cosas positivas de hoy, que fueron muchas, y corregir las malas también". El rosarino destacó la pelota parada como un recurso que reforzó la Selección argentina en los trabajos durante esta Copa del Mundo 2026. "Tuvimos la importancia de la pelota parada y en un partido así es importante. Tenemos buenos cabeceadores. Va a ser importante ser fuertes ahí también".

La Selección argentina avanzó y está en octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi se mostró cansado luego del encuentro pero ponderó el esfuerzo de la Albiceleste en un ajustado partido que terminó con el pase a octavos de final para el vigente campeón del Mundo. "Esta Selección compite y va a competir hasta el final", fue otro de los pasajes que dejó Messi tras el partido y sentenció: "Lo importante ahora es descansar", luego de visible desgaste de la Selección argentina en el encuentro de 16avos de final.

Messi, en la cima de la tabla de goleadores

Con su gol ante Cabo Verde, Lionel Messi quedó como máximo goleador de la Copa del Mundo 2026 al alcanzar los siete tantos. Le siguen Kylian Mbappé con 6 goles, y Harry Kane y Erling Haaland, con 5 anotaciones. Además, el 10 alcanzó los 20 tantos en mundiales y se posiciona en soledad como el máximo artillero en la historia del certamen.

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