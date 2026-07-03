Lionel Messi, tras la ajustada victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde: "Hicimos un desgaste muy grande"

"Sabíamos que iba un partido muy difícil. En la Copa del Mundo, nadie te regala nada, esto es el mata-mata. Esto es muy igualado y complicado. Nostros perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas. Todos los partidos van a ser dificilísimos, hoy hicimos un desgaste muy grande, jugando bien o jugando mal, siempre lo hicimos", señaló el capitán de la Selección argentina tras el triunfo ante Cabo Verde.

Messi fue el MVP del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

En su análisis, Messi añadió: "Más allá del pase. Tendremos que sacar las cosas positivas de hoy, que fueron muchas, y corregir las malas también". El rosarino destacó la pelota parada como un recurso que reforzó la Selección argentina en los trabajos durante esta Copa del Mundo 2026. "Tuvimos la importancia de la pelota parada y en un partido así es importante. Tenemos buenos cabeceadores. Va a ser importante ser fuertes ahí también".