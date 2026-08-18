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El Lobo mordió fuerte

Sampaoli en la cuerda floja en Talleres: la derrota ante Gimnasia y la reunión clave con Fassi

La visita de la T a Gimnasia y Esgrima fue catastrófica para el elenco cordobés que sumó su cuarta derrota en cinco partidos; Jorge Sampaoli está en problemas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Jorge Sampaoli se fue de Mendoza con más problemas que certezas.

Jorge Sampaoli se fue de Mendoza con más problemas que certezas.

Axel Lloret / Diario UNO.

La caída por 3-1 en su visita a Gimnasia y Esgrima dejó al ciclo de Jorge Sampaoli al frente de Talleres en un escenario de extrema incertidumbre. Sin brindar declaraciones al final del encuentro en el estadio Victor Antonio Legrotaglie, el DT se retiró en silencio, abriendo la puerta a una jornada que resultará decisiva para su permanencia.

La cúpula dirigencial de la institución cordobesa mantendrá una cumbre crucial con el entrenador durante este martes para evaluar los pasos a seguir. Pese al tenso clima provocado por la racha negativa, el DT estuvo al frente de la práctica matutina mientras se aguarda el desenlace de las conversaciones.

Jorge Sampaoli tendrá su desempeño bajo revisión.

Jorge Sampaoli tendrá su desempeño bajo revisión.

Sampaoli en la cuerda floja en Talleres

Los resultados no están acompañando al Talleres de Sampaoli con una seguidilla muy mala:

  • Visitante: 0 - 1 vs. Newell’s.
  • Local: 1 - 3 vs. Vélez.
  • Visitante: 4 - 0 vs. Platense.
  • Local: 0 - 3 vs. Lanús.
  • Visitante: 1 - 3 vs. Gimnasia y Esgrima.

Fue por eso que tras concretarse la caída en Mendoza el ex entrenador de la Selección argentina decidió no hablar con los medios y marcharse de manera apresurada. En las redes sociales hicieron hicapié en que al DT se lo vio desorientado ya que al salir de los vestuarios no sabía para qué lado dirigirse: "Más desorientado que De La Rua en lo de Tinelli. Lo peor del caso es que hay alguien más perdido en Talleres aún que el entrenador, su presidente Andrés Fassi. Y ese fusible no lo podés ni mirar fuerte en un club increíblemente blindado con la complicidad de sus socios".

Horas claves para Sampaoli

Con una floja cosecha de apenas 3 unidades sobre 15 posibles, la estabilidad del estratega oriundo de Casilda corre peligro. El horizonte más próximo prevé un mano a mano determinante con el presidente de la entidad, Andrés Fassi, donde se determinará si el proyecto continúa o si se interrumpe de manera anticipada.

Talleres cayó en Mendoza y Sampaoli lo sufre.

Talleres cayó en Mendoza y Sampaoli lo sufre.

Por lo pronto, el cuadro de situación sugiere que el DT mantiene las riendas del primer equipo, al punto de haber conducido los trabajos tácticos pactados para este martes. No obstante, la resolución final quedará sujeta al intercambio formal de posturas entre las partes durante el transcurso del día.

En la hipótesis de que la comisión directiva resuelva prescindir de sus servicios, la conducción albiazul se verá obligada a negociar un acuerdo económico formal. Esto se debe a que el ex técnico de la Selección Argentina cuenta con un contrato firmado que lo vincula a la institución cordobesa hasta diciembre de 2027.

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