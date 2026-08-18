Sampaoli en la cuerda floja en Talleres: la derrota ante Gimnasia y la reunión clave con Fassi

Visitante: 0 - 1 vs. Newell’s.

Local: 1 - 3 vs. Vélez.

Visitante: 4 - 0 vs. Platense.

Local: 0 - 3 vs. Lanús.

Visitante: 1 - 3 vs. Gimnasia y Esgrima.

Fue por eso que tras concretarse la caída en Mendoza el ex entrenador de la Selección argentina decidió no hablar con los medios y marcharse de manera apresurada. En las redes sociales hicieron hicapié en que al DT se lo vio desorientado ya que al salir de los vestuarios no sabía para qué lado dirigirse: "Más desorientado que De La Rua en lo de Tinelli. Lo peor del caso es que hay alguien más perdido en Talleres aún que el entrenador, su presidente Andrés Fassi. Y ese fusible no lo podés ni mirar fuerte en un club increíblemente blindado con la complicidad de sus socios".

Horas claves para Sampaoli

Con una floja cosecha de apenas 3 unidades sobre 15 posibles, la estabilidad del estratega oriundo de Casilda corre peligro. El horizonte más próximo prevé un mano a mano determinante con el presidente de la entidad, Andrés Fassi, donde se determinará si el proyecto continúa o si se interrumpe de manera anticipada.

Talleres cayó en Mendoza y Sampaoli lo sufre. Axel Lloret / Diario UNO.

Por lo pronto, el cuadro de situación sugiere que el DT mantiene las riendas del primer equipo, al punto de haber conducido los trabajos tácticos pactados para este martes. No obstante, la resolución final quedará sujeta al intercambio formal de posturas entre las partes durante el transcurso del día.

En la hipótesis de que la comisión directiva resuelva prescindir de sus servicios, la conducción albiazul se verá obligada a negociar un acuerdo económico formal. Esto se debe a que el ex técnico de la Selección Argentina cuenta con un contrato firmado que lo vincula a la institución cordobesa hasta diciembre de 2027.