Una bióloga argentina de 25 años desarrolla un gel para reparar el corazón tras un infarto

Cada año, en Argentina y el mundo, miles de personas sufren afecciones del corazón o cardiovasculares que dejan daños o secuelas en el músculo cardíaco, como cicatrices permanentes que pueden afectar el funcionamiento normal del corazón. Aunque la ciencia médica permite mejorar la supervivencia, las marcas en el músculo quedan y permanecen.

Es argentina, tiene 25 años y trabaja en el desarrollo de un hidrogel regenerativo para el corazón

Pilar Ferrer es una bióloga argentina de 25 años especializada en investigación biomédica. Actualmente, participa en el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a mejorar y favorecer la recuperación del corazón luego de un infarto.

Este trabajo, del cual Pilar participa activamente, es el resultado de un proceso interdisciplinario y conjunto del cual la joven argentina forma parte.

El equipo está compuesto por investigadores de distintas disciplinas.

Participan miembros del Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular del IMETTyB, que incluye a profesionales del CONICET y la Universidad Favaloro. Está dirigido por las doctoras Daniela Olea y María del Rosario Bauzá.

El proyecto superó las pruebas in vitro o celulares y avanza hacia la fase de ensayos y pruebas con el fin de, cuando sea el momento adecuado y en base a los resultados, llegar a estudios clínicos en el corazón humano.

¿De qué está compuesto el hidrogel pensado para regenerar el corazón?

El hidrogel desarrollado y creado por investigadores de Argentina es un inyectable pensado para aplicarse sobre la zona del corazón afectada luego del infarto o donde quedó marca. Es una especie de soporte que protege al corazón durante el proceso de recuperación de sus tejidos.

No reemplaza al músculo del corazón y tampoco elimina la cicatriz de forma inmediata. Acompaña el proceso natural de cicatrización con el fin de recuperar una mayor cantidad de tejido sano.

El hidrogel acompaña el proceso natural de cicatrización del músculo.

Como materia prima para el hidrogel, se utiliza la matriz del tejido placentario, más específicamente la membrana amniótica libre de células madre que posee propiedades regenerativas. El proyecto argentino del cual forma parte la joven bióloga continúa en desarrollo.