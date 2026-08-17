Argentina enviará un Hércules con ayuda a Colombia tras el terremoto

El gobierno argentino coordinó el envío de un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea con asistencia hacia Colombia. La misión oficial asistirá a la población afectada tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país sudamericano, el cual dejó un saldo provisional de 289 fallecidos y cuantiosos daños estructurales.
La carga del Hércules para la emergencia
Las operaciones logísticas se encuentran organizadas en forma conjunta bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación. Las autoridades dispusieron que la aeronave de transporte pesado despegue este martes desde la Guarnición Aérea El Palomar con equipamiento especial para atender la emergencia social en territorio colombiano.
Entre los elementos principales del cargamento enviado se destaca una planta potabilizadora de agua de alta capacidad operativa y una cocina de campaña militar de despliegue rápido. Estos insumos resultan indispensables para abastecer a los campamentos de damnificados en los sectores donde la infraestructura urbana quedó destruida.
Asimismo, la tripulación estará acompañada por un contingente especializado de voluntarios de las Fuerzas Armadas. Este personal técnico brindará apoyo directo en las tareas de logística humanitaria, distribución de alimentos y rescate en las zonas metropolitanas afectadas por las réplicas.
El despacho de la aeronave formaliza la propuesta institucional canalizada por la Cancillería. El contacto diplomático directo permitió establecer prioridades de cooperación bilateral frente a la grave crisis desencadenada por el terremoto.
Con este despliegue, Argentina se integra a la red internacional de asistencia inmediata desplegada en Colombia. Diversas naciones como Estados Unidos, Ecuador e Israel mandaron brigadas caninas, insumos médicos y especialistas en estructuras colapsadas para colaborar con las autoridades locales.
Las autoridades sanitarias declararon la alerta roja en la red hospitalaria regional para optimizar los recursos médicos disponibles.
Las tareas de remoción de escombros continúan mientras la comunidad internacional coordina los corredores aéreos. Colombia mantiene la recepción de insumos básicos mientras los equipos especializados intentan localizar sobrevivientes atrapados en las zonas de desastre.
En pocas palabras
- Argentina enviará: un avión Hércules C-130 con ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto.
- Contenido de la carga: incluye potabilizadoras de agua y cocinas de campaña para asistir a damnificados.
- Apoyo adicional: un contingente de voluntarios del Ejército Argentino brindará asistencia logística y humanitaria.