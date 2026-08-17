Argentina enviará un Hércules con ayuda a Colombia tras el terremoto

Asimismo, la tripulación estará acompañada por un contingente especializado de voluntarios de las Fuerzas Armadas. Este personal técnico brindará apoyo directo en las tareas de logística humanitaria, distribución de alimentos y rescate en las zonas metropolitanas afectadas por las réplicas.

El despacho de la aeronave formaliza la propuesta institucional canalizada por la Cancillería. El contacto diplomático directo permitió establecer prioridades de cooperación bilateral frente a la grave crisis desencadenada por el terremoto.

Con este despliegue, Argentina se integra a la red internacional de asistencia inmediata desplegada en Colombia. Diversas naciones como Estados Unidos, Ecuador e Israel mandaron brigadas caninas, insumos médicos y especialistas en estructuras colapsadas para colaborar con las autoridades locales.

Las autoridades sanitarias declararon la alerta roja en la red hospitalaria regional para optimizar los recursos médicos disponibles.

Las tareas de remoción de escombros continúan mientras la comunidad internacional coordina los corredores aéreos. Colombia mantiene la recepción de insumos básicos mientras los equipos especializados intentan localizar sobrevivientes atrapados en las zonas de desastre.